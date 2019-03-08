Автор дубля в ворота «Краснодара» признан игроком недели в Лиге ЕвропыСпорт-Экспресс 09:26

Нападающий "Валенсии" Морено Родриго признан игроком недели в Лиге Европы. 28-летний испанец отметился дублем в ворота "Краснодара" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1).

Автор дубля в ворота «Краснодара» признан игроком недели в Лиге Европы

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