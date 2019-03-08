Футбол

Автор дубля в ворота «Краснодара» признан игроком недели в Лиге ЕвропыСпорт-Экспресс 09:26

Валенсия — Краснодар
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Месталья»
Родриго Морено
12′
20′
Шарль Каборе
Родриго Морено
24′
45′
Виктор Классон
Даниэль Парехо
55′
55′
Дмитрий Стоцкий
Ари
63′
Виктор Классон
Родриго Морено
Санти Мина
63′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
70′
72′
Александр Мартынович
Кевин Гамейро
Рубен Собрино
79′
80′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
81′
Кристоффер Ольссон
Франсис Коклен
81′
89′
Юрий Газинский
Артем Голубев
Нападающий "Валенсии" Морено Родриго признан игроком недели в Лиге Европы. 28-летний испанец отметился дублем в ворота "Краснодара" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1).
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