Общество

RT на русскомRT на русскомВ Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса

Организаторы фестиваля Stenograffia и художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приняли решение убрать крест с граффити на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
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Покрас Лампас надеется на разрешение конфликта, возникшего из-за арт-объекта «Супрематический крест» на Уралмаше

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Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.
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Умер старейший подводник России

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Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском

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