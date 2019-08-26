Организаторы фестиваля Stenograffia и художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приняли решение убрать крест с граффити на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса

Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Технологии Центр компетенций НТИ МЭИ создаст решения на базе нейросетей для цифровых электроподстанций Центр компетенций НТИ МЭИ подписал соглашение с Радиус Автоматика и Фирма ОРГРЭС о совместном сотрудничестве для развития технологий релейной защиты и автоматики цифровых подстанций с гибкой функциональной архитектурой, передает пресс-офис PBK.

Интернет В ноутбуках Lenovo обнаружили опасную уязвимость Эксперты обнаружили в ноутбуках от компании Lenovo серьезную ошибку в системе безопасности.

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.

Единоборства Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.

Политика В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.

Шоу-бизнес Наталья Водянова поделилась фото с сестрой и старшими детьми Кристину даже иногда путают с дочерью модели. А недавно Наталья Водянова с гордостью вышла в свет вместе с младшей сестрой.

Здоровье Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, почему у россиян возрастает риск заразиться такими заболеваниями, как лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге, которые совершенно не характерны для нашей страны.

Футбол «Челси» в два раза увеличит зарплату Абрахаму Напомним, что Абрахам совсем недавно забил свой первый гол за «Челси».

Общество Мелания Трамп смутила пользователей сети своим нарядом на саммите G7 Жену президента США Дональда Трампа Меланию раскритиковали за наряд, в котором она появилась на саммите «Группы семи» G7 во Франции.

Общество Умер старейший подводник России На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Армия и оружие Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.

Политика Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.

Технологии МегаФон выпустил единый тариф для мобильной связи, домашнего интернета и телевидения В зависимости от выбранного абонент получит мобильную связь с пакетами минут на других операторов и безлимитом на МегаФон, безлимитный мобильный интернет, домашний интернет на скорости до 300 Мбит/сек, пакет телеканалов, сериалов и фильмов, а также необходимое оборудование.

Авто Кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом В мае 2019 года компания Hyundai вывела на индийский авторынок свой самый доступный в линейке кроссовер – Venue.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.

Культура Лауреаты «Тавриды-Арт» получили около 87 млн рублей 130 победителей фестиваля получили около 87 млн рублей на реализацию своих проектов.

Политика Глава офиса Зеленского оправдался за роскошную вечеринку в Сен-Тропе Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что свое свободное время он имеет право проводить, где захочет.

Футбол Черчесов огласил список сборной на Евро-2020 Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.