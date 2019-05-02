Общество

Автор «Сталингулага» впервые дал интервьюКоммерсантъ 10:00

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов. Он дал интервью Би-би-си, в котором рассказал о причинах создания канала и обысках в квартире его родителей.
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Автор «Сталингулага» раскрыл свое имя на фоне обысков у родственников

Новая газета04:28

Александр Горбунов подтвердил русской службе ВВС, что является автором телеграм-канала «Сталингулаг»

Эхо Москвы11:07

Александр Горбунов признался в авторстве телеграм-канала «Сталингулаг»

РБК06:16

Автор «Сталингулага» станет новым лидером молодежи вместо Навального?

URA.Ru14:23

Автор телеграм-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность

Зори Табасарана05:34

Махачкалинец Александр Горбунов признался в авторстве телеграм-канала «Сталингулаг»

Махачкалинские известия05:20

«Я больше не аноним». Автор «Сталингулага» подтвердил свою личность

Дождь04:39
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Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.
Обновлено в 14:02
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Путин подписал закон об изоляции Рунета

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Футбол

Роналду: не исключаю, что стану тренером

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что в будущем вполне может задуматься о тренерской карьере.
Обновлено в 15:02
Культура

Софи Тёрнер сыграла свадьбу в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», сыграла свадьбу в американском Лас-Вегасе.
Обновлено в 10:54
Футбол

Амаури: «Надеюсь, Аллегри останется в „Ювентусе“»

Бывший нападающий «Ювентуса» Амаури надеется, что Массимилиано Аллегри продолжит работу в туринском клубе.
Обновлено 30 апреля в 14:16
Политика

Слова Зеленского об «общем» между Россией и Украиной оценили в Сети

Пользователи твиттера раскритиковали риторику новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в отношении России.
Обновлено в 11:42
Происшествия

В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами

Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Общество

Националисты устроили марш по улицам Одессы

Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.
Обновлено в 14:04
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Авто

Названы самые популярные в России европейские автомобили с пробегом

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Авто

FAW вывел на рынок премиальный седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6

Китайский автогигант FAW начал продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H5.
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Стилисты раскритиковали неудачный наряд Лолиты Милявской

Певица Лолита Милявская всегда умела красиво одеваться и подчеркивать образ хорошим макияжем, но на этот раз ее наряд оказался неудачным.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Футбол

Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос о своём будущем в команде.
Обновлено в 14:47
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

Обновлено в 12:34
Происшествия

В Сухуме загорелась русская школа

Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Футбол

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

Обновлено в 04:00
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Авто

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой провела выходные с семьей своего папы

Футболист Евгений Алдонин пообещал после смерти бывшей жены Юлии Началовой, что не бросит их общую дочь Веру, и свое обещание полностью сдержал.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области

В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Политика

Преемница Меркель выступила в поддержку «Северного потока-2»

«Наследница» Ангелы Меркель на посту председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила в поддержку проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 08:50
Футбол

Возможно, это последний шанс Эмери вывести «Арсенал» в Лигу чемпионов. LIVE

"Арсенал" на пути к полуфиналу Лиги Европы прошел БАТЭ, "Ренн" и "Наполи" "Валенсия" выбила "Селтик", "Краснодар" и "Вильярреал".
Обновлено в 14:40
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