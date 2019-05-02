Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервьюКоммерсантъ 10:00
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов. Он дал интервью Би-би-си, в котором рассказал о причинах создания канала и обысках в квартире его родителей.
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Махачкалинец Александр Горбунов признался в авторстве телеграм-канала «Сталингулаг»
Махачкалинские известия05:20
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Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.
Обновлено в 14:02
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Путин подписал закон об изоляции Рунета
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Футбол
Роналду: не исключаю, что стану тренером
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что в будущем вполне может задуматься о тренерской карьере.
Обновлено в 15:02
Культура
Софи Тёрнер сыграла свадьбу в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», сыграла свадьбу в американском Лас-Вегасе.
Обновлено в 10:54
Футбол
Амаури: «Надеюсь, Аллегри останется в „Ювентусе“»
Бывший нападающий «Ювентуса» Амаури надеется, что Массимилиано Аллегри продолжит работу в туринском клубе.
Обновлено 30 апреля в 14:16
Политика
Слова Зеленского об «общем» между Россией и Украиной оценили в Сети
Пользователи твиттера раскритиковали риторику новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в отношении России.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами
Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Общество
Националисты устроили марш по улицам Одессы
Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.
Обновлено в 14:04
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Авто
Названы самые популярные в России европейские автомобили с пробегом
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Авто
FAW вывел на рынок премиальный седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6
Китайский автогигант FAW начал продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H5.
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Стилисты раскритиковали неудачный наряд Лолиты Милявской
Певица Лолита Милявская всегда умела красиво одеваться и подчеркивать образ хорошим макияжем, но на этот раз ее наряд оказался неудачным.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Футбол
Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос о своём будущем в команде.
Обновлено в 14:47
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Сухуме загорелась русская школа
Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 04:00
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой провела выходные с семьей своего папы
Футболист Евгений Алдонин пообещал после смерти бывшей жены Юлии Началовой, что не бросит их общую дочь Веру, и свое обещание полностью сдержал.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Общество
В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Политика
Преемница Меркель выступила в поддержку «Северного потока-2»
«Наследница» Ангелы Меркель на посту председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила в поддержку проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 08:50
Футбол
Возможно, это последний шанс Эмери вывести «Арсенал» в Лигу чемпионов. LIVE
"Арсенал" на пути к полуфиналу Лиги Европы прошел БАТЭ, "Ренн" и "Наполи" "Валенсия" выбила "Селтик", "Краснодар" и "Вильярреал".
Обновлено в 14:40