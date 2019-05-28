Автор «Сталингулага» раскрыл свою личностьLenta.ru 04:32

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.

Энергетика DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с Wintershall Немецкая нефтегазовая компания Wintershall (входит в концерн BASF) завершила слияние с Dea Deutsche Erdoel AG, которая подконтрольна группе LetterOne (L1, управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте объединенной компании.

Политика Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Финансы Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.

Шоу-бизнес Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн 46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.

Музыка Billboard назвал лучших исполнителей года В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.

Общество Названы города России, в которых живут самые счастливые люди Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане По меньшей мере 20 человек обратились за медицинской помощью после пожара в общежитии в Нур-Султане в четверг.

Общество В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.

Космос «Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2020 году Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.

Футбол Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба Владельцы «ПСЖ» охладели к клубу и могут снизить финансирование ради приобретения итальянской «Ромы».

Здоровье Роспотребнадзор не советует дачникам стоять в позе «страуса» Региональное Управление Роспотребнадзора призывает дачников не забывать о своем здоровье при работе участке.

Политика Мэй отправила в отставку министра обороны Британии Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом сообщила канцелярия правительства.

Здоровье Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.

Гаджеты 8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.

Политика Болтон уговаривает Трампа начать военную операцию в Венесуэле Президент США Дональд Трамп не хочет вторгаться в Венесуэлу, к этому его подталкивает помощник по национальной безопасности Джон Болтон, передает The Washington Post со ссылкой на источники.

Гаджеты Популярный планшет iPad 2 официально признан устаревшим Американский гигант Apple с начала текущего месяца объявил о прекращении поставок обновления для планшета iPad 2, который теперь окончательно признан устаревшим устройством.

Культура Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.

Культура Звезда «Игры престолов» вышла замуж Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса.

Общество В Татарстане объявили штормовое предупреждение по ветру В Татарстане в четверг 2 мая объявили штормовое предупреждение по ветру — в ближайшие 1 − 3 часа ожидается очень сильный южный ветер порывами 20 − 25 м / с. Предупреждение распространяется на 2 мая и ночь пятницы 3 мая, сообщает МЧС Татарстана.

Энергетика Польша распечатала запасы нефти в связи с ситуацией с «Дружбой» В ответ на приостановку поставок российской нефти Urals, вызванных загрязнением, Польша распечатала собственные аварийные запасы, об этом сообщило международное энергетическое агентство (IEA).

Политика Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.

Происшествия Оружейный магазин в Махачкале загорелся после хлопка По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок, после чего помещение загорелось.

Политика «Только граница». Зеленский рассказал, чего общего у России и Украины Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что после «аннексии» Крыма и «агрессии» в Донбассе у России и Украины из общего осталась только государственная граница протяженностью в 2295 километров и 400 метров.

Футбол Месси забил 600-й мяч за «Барселону» Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".