Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личностьLenta.ru 04:32

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
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Махачкалинец Александр Горбунов признался в авторстве телеграм-канала «Сталингулаг»

Махачкалинские известия05:20

27-летний Александр Горбунов подтвердил, что является автором популярного телеграм-канала «Сталингулаг»

Эхо Москвы07:07

Автор «Сталингулага» раскрыл свое имя на фоне обысков у родственников

Новая газета04:28

Автор телеграм-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность

Зори Табасарана05:34

Александр Горбунов признался в авторстве телеграм-канала «Сталингулаг»

РБК06:16

Александр Горбунов подтвердил авторство Telegram-канала «Сталингулаг»

Говорит Москва04:45

«Я больше не аноним». Автор «Сталингулага» подтвердил свою личность

Дождь04:39
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В Иркутске загорелся торговый центр

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Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:22
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Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Кино

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США назвали российский газ дешевым и ненадежным

Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
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В ДНР опровергли заявление Украины о захвате территории в Донбассе

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Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
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Политика

Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
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На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
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Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Хоккей

«Витязь» подписал контракт с Вилле Лаюненом

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт с защитником Вилле Лаюненом, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 07:39
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из помпового ружья

В Москве четыре человека пострадали при стрельбе на Солнечной улице.
Обновлено в 08:47
Политика

Сенатор Майкл Беннет намерен участвовать в президентских выборах США

25 апреля бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Подростка задержали в Одессе за советскую символику на футболке

Полиция Одессы задержала 15-летнюю девушку, которая пришла на митинг в футболке с советской символикой.
Обновлено в 08:37
Энергетика

Украина резко нарастила импорт газа

Украина 1 мая 2019 года существенно нарастила импорт природного газа со стороны Европы, загрузив словацкое направление на 75,5% существующей мощности по сравнению с 22,4% загрузки в течение апреля этого года.
Обновлено в 06:13
Политика

Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной» и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет».
Обновлено в 00:10
Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Здоровье

Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники

Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено вчера в 10:28
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Энергетика

Wintershall и DEA закрыли сделку по слиянию

Немецкие нефтегазовые компании Wintershall (дочерняя холдинга BASF) и DEA (принадлежит компании LetterOne Михаила Фридмана) объявили о закрытии сделки по слиянию их активов.
Обновлено в 06:00
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка

ВСУ ранним утром нанесли минометный удар по окраинам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 05:02
Культура

Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе

Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Космос

Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

У России и Украины из общего осталась только граница, заявил Зеленский

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
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В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
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Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»

«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
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