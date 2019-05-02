Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личностьLenta.ru 04:32
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
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Махачкалинец Александр Горбунов признался в авторстве телеграм-канала «Сталингулаг»
Махачкалинские известия05:20
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