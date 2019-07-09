Транспорт
Автопробег министра. Орешкин отправится в Тольятти на Lada XrayBFM.ru 02:41
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поедет в Тольятти на автомобиле Lada Xray. Выехать министр планирует в пятницу, 12 июля, а в понедельник добраться на форум моногородов с остановками в Нижнем Новгороде и Казани. Свое путешествие Максим Орешкин анонсировал в Instagram.
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с чего всё началось
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.Ведомостивчера в 12:56
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