с чего всё началось

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поедет в Тольятти на автомобиле Lada Xray. Выехать министр планирует в пятницу, 12 июля, а в понедельник добраться на форум моногородов с остановками в Нижнем Новгороде и Казани. Свое путешествие Максим Орешкин анонсировал в Instagram.

Автопробег министра. Орешкин отправится в Тольятти на Lada Xray

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Армия и оружие Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

Здоровье Мобильный центр здоровья приедет в детский лагерь «Парус» В июне мобильный центр здоровья работал в лагерях «Крылатых» и «Парус».

Политика Россия может возобновить авиасообщение с Грузией В МИД РФ допустили возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.

Политика Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".

Общество ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

Экономика Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.

Общество «Дикси» открыла в Москве магазин нового формата Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

Шоу-бизнес Дочь Тарасова и Костенко отмечает свой первый день рождения Дочь Тарасова и Костенко отмечает свой первый день рождения Сегодня маленькой Милане исполнился один год.

Происшествия В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.

Наука Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.

Происшествия Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.

Экономика Запросы в БКИ становятся обязательными при открытии вкладов и счетов В банке утверждают, что и без согласия на запрос в БКИ откроют вклад или выдадут дебетовую карту, согласие можно отозвать, обратившись в отделение.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Шоу-бизнес «Городок»: как актеры-неудачники построили успешное шоу Олейникова зрители видели по ТВ пару раз в год, когда он читал юмористические монологи, а Стоянов выходил на сцену Большого драматического театра в эпизодических ролях.

Шоу-бизнес Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.

Энергетика «Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».

Происшествия В Канаде почти 50 человек отравились в отеле угарным газом В канадском городе Виннипег около 50 человек в отеле Super 8 Motel West отравились угарным газом.