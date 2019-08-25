Утром в воскресенье, 25 августа, в Харькове обрушился автомобильный мост. Пресс-служба полиции Харьковской области сообщает, что пострадавших в результате ЧП нет. Уточняется, что обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону посёлка Песочин.

Футбол «Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль «Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.

Музыка Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу и будет проводиться только в Сочи.

Кино Disney показал первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль Представители Disney показали первые кадры Круэллы Де Виль в роли Эммы Стоун.

Происшествия В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.

Космос Рогозин рассказал о тренировке экипажа МКС перед перестыковкой «Союза» Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), провели тренировку по перестыковке космического корабля «Союз МС-13», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с женой попали в аварию Телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию. Это случилось в Подмосковье; знаменитый ростовчанин с женой Полиной катался на мотоцикле.

Политика США договорились о торговом соглашении с Японией После переговоров с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 президент США Дональд Трамп объявил о подготовке двустороннего торгового соглашения.

Политика В Абхазии началось голосование на выборах президента республики В Абхазии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.

Политика В России предложили вернуть смертную казнь Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.

Политика Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).

Политика AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».

Культура Александр Велединский: «Я терпеливый, как всякий русский человек» Кинообозреватель «НГ» Наталия ГРИГОРЬЕВА спросила у Александра ВЕЛЕДИНСКОГО, почему он не оставил идею снять фильм, сценарий к которому написал более 20 лет назад, почему в кино ему работать интереснее, чем на телевидении, и верит ли он в случайности.

Происшествия В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Энергетика Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.

Путешествия В Москве составили портрет типичного туриста По данным комитета по туризму Москвы, портрет типичного туриста в столице составлен по результатам соцопроса за первое полугодие 2019 года, в котором приняли участие 17 тысяч респондентов из России и 2,4 тысячи иностранных граждан.

Политика В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.

Политика Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.

Происшествия Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.

Единоборства Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою в Bellator Бой прошел в рамках турнира Bellator 225 в США. Уже в первом раунде Ньюэлл провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.

Шоу-бизнес Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.

Политика Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7 Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.