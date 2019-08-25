Происшествия
Автомобильный мост обвалился в ХарьковеРБК 06:31
Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Национальной полиции Украины. Утром 25 августа в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение об обрушении одной стороны моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин.
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В результате массовой драки в Кёльне погиб мигрант из Сомали
Один человек погиб в результате массовой драки в немецком городе Кёльне. Об этом 25 августа сообщает газета Bild.
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Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.
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Оксимирон начал работать с Booking Machine в 2012 году, исполнительным директором лейбла он стал в 2017-ом.
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