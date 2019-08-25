Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Национальной полиции Украины. Утром 25 августа в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение об обрушении одной стороны моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин.

Политика Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7 Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Происшествия Двое полицейских пострадали в перестрелке в Финляндии В Финляндии двое полицейских пострадали во время перестрелки с преступниками, когда выполняли свои служебные обязанности.

Происшествия В Калужской области убили 92-летнего ветерана ВОВ Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, пишет «Интерфакс».

Общество Девушка Роналду: «Я за пышные формы и бодипозитив» Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, выступает за естественную красоту и бодипозитив.

Политика AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.

Политика Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу ITV связал выплату отступных за выход из Евросоюза с заключением соглашения с Брюсселем.

Политика Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Армия и оружие Трамп заявил о готовности провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном Американский президент Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Здоровье Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Армия и оружие Первоклассный пилотаж Су-57 показали на видео Видео с запредельным пилотажем нового российского Су-57 (Т-50) впервые опубликовали в интернете. Тренировочные полеты прошли в Жуковском.

Политика На Украине впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя На Украине впервые провели огневые испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», которая была спроектирована украинским конструкторским бюро «Южное».

Экономика В России установлен новый прожиточный минимум Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.

Авто Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Происшествия В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легких По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Происшествия В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.

Авто LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.

Политика Росгвардия купит пистолеты-электрошокеры на 3,7 млн рублей Росгвардия разместила тендер на покупку 430 пистолетов-электрошокеров «Шторм». Стоимость закупки оценивается в 3 млн 741 тыс. руб.