Транспорт

Российские водители больше не обязаны устанавливать знак «Шипы»
Вечерняя Москва
17:22

Постановление, отменяющее обязанность российских водителей устанавливать знак «Шипы» на свои машины, вступит в силу в субботу, 8 декабря. Соответствующий документ ранее был подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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ВОЗ: в ДТП погибает 1,35 млн человек по всему миру

В дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибает 1,35 млн человек в год по всему миру, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), обеспокоенная отсутствием мер безопасности в бедных странах, сообщает Le Figaro.
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Аксенов раскритиковал перевозчиков за поднятие тарифа

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