Постановление, отменяющее обязанность российских водителей устанавливать знак «Шипы» на свои машины, вступит в силу в субботу, 8 декабря. Соответствующий документ ранее был подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Российские водители больше не обязаны устанавливать знак «Шипы»

Транспорт Транспорт Маршрут следования автобусов №175 и 818 изменится 8 декабря Из-за проведения футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» изменится маршруты следования у автобусов №175 и 818 в субботу, 8 декабря.

Транспорт Транспорт Движение по Большому проспекту Васильевского острова могут возобновить Сегодня, 7 декабря, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов совершил объезд Васильевского острова.

Транспорт Транспорт Оранжевый потолок с подсветкой сделают на станции «Улица Новаторов» Потолок выполнят из разноформатных панелей, которые изготовят из триплекса оранжевого цвета трех оттенков, — сообщил главный архитектор.

Транспорт Транспорт Любитель велопроката проехал расстояние от Москвы до Читы в столице Рекорд, установленный одним пользователем велопроката в Москве, составил 7,9 тысячи километров.

Транспорт Транспорт Частный трамвай «Чижик» поедет до Ириновского проспекта к Новому году В пятницу, 7 декабря, стало известно, что частный трамвай «Чижик» запустят до Ириновского проспекта в Петербурге до конца декабря 2018 года.

Транспорт Транспорт На 24% снизилось число нарушений оплаты проезда в Подмосковье В Московской области с начала года снизилось количество нарушений оплаты проезда на общественном транспорте, сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

Транспорт Транспорт Движение по Воронежской улице и Шипкинскому переулку временно закроют Из-за работ по прокладке и реконструкции подземных сетей два участка Воронежской улицы и Шипкинский переулок будут закрыты для движения транспорта.

Транспорт Транспорт Переход на «Гостиный двор» закрыт для пассажиров Станцию метро Невский проспект и переход на Гостиный двор закрыли из-за бесхозного предмета, об этом сообщают очевидцы.

Транспорт Транспорт В ноябре пассажиропоток аэропорта Симферополь увеличился на 9%

Транспорт Транспорт ВОЗ: в ДТП погибает 1,35 млн человек по всему миру В дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибает 1,35 млн человек в год по всему миру, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), обеспокоенная отсутствием мер безопасности в бедных странах, сообщает Le Figaro.

Транспорт Транспорт В Симферополе на неделю перекроют улицу Чехова С 10 по 17 декабря улица Чехова на отрезке от улицы Краимская до улицы Севастопольская в Симферополе будут закрыты для движения любого вида транспортных средств.

Транспорт Транспорт Стоянка для туристических автобусов исчезла с улицы Талалихина Стоянка туристических автобусов, располагающаяся недалеко от дома 2/1 на улице Талалихина перенесена на новое место.

Транспорт Транспорт Аксенов раскритиковал перевозчиков за поднятие тарифа Сегодня, 7 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов провел совещание с предприятиями-перевозчиками, в ходе которого обсуждались вопросы тарифов, субсидий, льгот.