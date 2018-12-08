Транспорт
Российские водители больше не обязаны устанавливать знак «Шипы»
Российские водители больше не обязаны устанавливать знак «Шипы»Вечерняя Москва17:22
Постановление, отменяющее обязанность российских водителей устанавливать знак «Шипы» на свои машины, вступит в силу в субботу, 8 декабря. Соответствующий документ ранее был подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Вечерняя Москва17:22
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Транспорт
Маршрут следования автобусов №175 и 818 изменится 8 декабря
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Транспорт
Оранжевый потолок с подсветкой сделают на станции «Улица Новаторов»
Потолок выполнят из разноформатных панелей, которые изготовят из триплекса оранжевого цвета трех оттенков, — сообщил главный архитектор.
Обновлено в 10:06
Транспорт
Любитель велопроката проехал расстояние от Москвы до Читы в столице
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Транспорт
Частный трамвай «Чижик» поедет до Ириновского проспекта к Новому году
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Транспорт
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Транспорт
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Транспорт
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Транспорт
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ВОЗ: в ДТП погибает 1,35 млн человек по всему миру
В дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибает 1,35 млн человек в год по всему миру, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), обеспокоенная отсутствием мер безопасности в бедных странах, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 15:22
Транспорт
В Симферополе на неделю перекроют улицу Чехова
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Транспорт
Стоянка для туристических автобусов исчезла с улицы Талалихина
Стоянка туристических автобусов, располагающаяся недалеко от дома 2/1 на улице Талалихина перенесена на новое место.
Обновлено в 10:02
Транспорт
Аксенов раскритиковал перевозчиков за поднятие тарифа
Сегодня, 7 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов провел совещание с предприятиями-перевозчиками, в ходе которого обсуждались вопросы тарифов, субсидий, льгот.
Обновлено в 09:33
Транспорт
В Татарстане на трассах ввели в действие камеры тотального контроля
Обновлено в 12:59