Транспорт
Напомним, что новая редакция ПДД, касающаяся использования знака «Шипы», была принята 4 апреля 2017 года. С этого времени для использующих шипованную резину автомобилистов соответствующая наклейка на стекле в зимнее время стала обязательной.
RT на русском29 ноября в 10:27
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В Госдуме поддержали решение не устанавливать знак «Шипы» на автомобили
Агентство Москва29 ноября в 09:05
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 21:48, Ашберн
Транспорт
На пяти дорогах Ростовской области ограничили движение из-за погоды
Обновлено в 16:22
Транспорт
Всю дорожную сеть Росавтодора оснастят системами метеоконтроля
Пресс-служба Федерального дорожного агентства сообщила о том, что к 2020 году все подведомственные ему дороги оснастят системами автоматического метеоконтроля.
Обновлено в 19:38
Транспорт
Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году
Обновлено в 12:50
Транспорт
Смольный запустил горячую линию по уборке города
Обновлено в 12:21
Транспорт
На Кубани открыто движение на всем протяжении трассы «Кавказ»
На всех 209 километрах федеральной дороги Р-217 «Кавказ» на территории края от станицы Павловская и до границы со Ставропольским краем восстановлен штатный режим движения.
Обновлено в 10:34
Транспорт
Киевский аэроэкспресс снова запустили
Обновлено в 14:37
Транспорт
С 1 декабря в Финляндию пускают только на зимней резине
С 1 декабря использование зимних покрышек в Финляндии обязательно, напоминает транспортное агентство страны.
Обновлено в 11:17
Транспорт
Дорогу Кореиз-Алупка перекрыли из-за обвала подпорной стены
В районе остановки "Верхний Мисхор" на средней дороге Кореиз-Алупка произошло обрушение части подпорной стены, говорится на сайте администрации города Ялты.
Обновлено в 10:10
Транспорт
Роман Старовойт оценит готовность дорожников к зиме по этим выходным
Обновлено в 16:05
Транспорт
Сезонные ограничения проезда введены в Крыму на зимний период
Сезонные ограничения проезда по автодорогам Крыма введены в республике с сегодняшнего дня по 1 марта 2019 года.
Обновлено в 07:58
Транспорт
За безопасность в такси придется платить
Второй момент тоже связан с низкими тарифами.
Обновлено в 15:05
Транспорт
Как городской транспорт Ярославля в рынок вписали и к чему это привело
Более половины автобусов системы общественного городского транспорта Ярославля было снято с маршрутов Пассажирским автотранспортным предприятием № 1 (ПАТП-1) в прошедший четверг, 1 декабря сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 20:47
Транспорт
На Вересаева в Ростове запретят парковку более чем на год
Как стало известно, на улице Вересаева в донской столице более чем на год будет запрещена парковка, а ездить по улице можно будет на скорости не более 40 км / час / Ограничения будут введены на участке от дома № 92 до № 94.
Обновлено в 09:23
Транспорт
Жители Брянска жалуются на работу электронных табло на остановках
Электронные табло, которые начали появляться на городских остановках в конце октября, уже вызвали нарекания жителей города.
Обновлено в 11:23
Транспорт
В Брянске 5 декабря завершат расширение Московского проспекта
В Брянске заканчивается расширение проспекта Московский в Фокинском районе. Завершить все работы планируется до 5 декабря.
Обновлено в 13:58