Транспорт

Правительство разрешило автомобилистам не использовать знак «Шипы»
RT на русском
29 ноября в 10:27

Напомним, что новая редакция ПДД, касающаяся использования знака «Шипы», была принята 4 апреля 2017 года. С этого времени для использующих шипованную резину автомобилистов соответствующая наклейка на стекле в зимнее время стала обязательной.
RT на русском29 ноября в 10:27

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