RT на русском 29 ноября в 10:27

Напомним, что новая редакция ПДД, касающаяся использования знака «Шипы», была принята 4 апреля 2017 года. С этого времени для использующих шипованную резину автомобилистов соответствующая наклейка на стекле в зимнее время стала обязательной.

Транспорт Транспорт На пяти дорогах Ростовской области ограничили движение из-за погоды

Транспорт Транспорт Всю дорожную сеть Росавтодора оснастят системами метеоконтроля Пресс-служба Федерального дорожного агентства сообщила о том, что к 2020 году все подведомственные ему дороги оснастят системами автоматического метеоконтроля.

Транспорт Транспорт Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году

Транспорт Транспорт Смольный запустил горячую линию по уборке города

Транспорт Транспорт На Кубани открыто движение на всем протяжении трассы «Кавказ» На всех 209 километрах федеральной дороги Р-217 «Кавказ» на территории края от станицы Павловская и до границы со Ставропольским краем восстановлен штатный режим движения.

Транспорт Транспорт Киевский аэроэкспресс снова запустили

Транспорт Транспорт С 1 декабря в Финляндию пускают только на зимней резине С 1 декабря использование зимних покрышек в Финляндии обязательно, напоминает транспортное агентство страны.

Транспорт Транспорт Дорогу Кореиз-Алупка перекрыли из-за обвала подпорной стены В районе остановки "Верхний Мисхор" на средней дороге Кореиз-Алупка произошло обрушение части подпорной стены, говорится на сайте администрации города Ялты.

Транспорт Транспорт Роман Старовойт оценит готовность дорожников к зиме по этим выходным

Транспорт Транспорт Сезонные ограничения проезда введены в Крыму на зимний период Сезонные ограничения проезда по автодорогам Крыма введены в республике с сегодняшнего дня по 1 марта 2019 года.

Транспорт Транспорт За безопасность в такси придется платить Второй момент тоже связан с низкими тарифами.

Транспорт Транспорт Как городской транспорт Ярославля в рынок вписали и к чему это привело Более половины автобусов системы общественного городского транспорта Ярославля было снято с маршрутов Пассажирским автотранспортным предприятием № 1 (ПАТП-1) в прошедший четверг, 1 декабря сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

Транспорт Транспорт На Вересаева в Ростове запретят парковку более чем на год Как стало известно, на улице Вересаева в донской столице более чем на год будет запрещена парковка, а ездить по улице можно будет на скорости не более 40 км / час / Ограничения будут введены на участке от дома № 92 до № 94.

Транспорт Транспорт Жители Брянска жалуются на работу электронных табло на остановках Электронные табло, которые начали появляться на городских остановках в конце октября, уже вызвали нарекания жителей города.