Транспорт

Автомобилистам разрешили не использовать знак «Шипы»
РИА Оренбуржье
30 ноября в 01:02

За отсутствие знака был установлен штраф в размере 500 рублей. В результате осенью прошлого года во многих местах наклейки со знаком «Шипы» исчезли из продажи или выросли в цене. Многие автомобилисты стали изготавливать их самостоятельно, что не противоречит требованиям закона.
РИА Оренбуржье30 ноября в 01:02

Подробнее о событии

Россиян разозлила отмена знака «Шипы». «Медведев отменил дурацкое постановление Медведева»

URA.Ru30 ноября в 00:29

В автомагазинах отреагировали на отмену обязательного знака «Шипы»: «Могут вернуть»

Московский Комсомолец29 ноября в 12:13

Водителям разрешили не использовать знак «Шипы»

Газета.Ru29 ноября в 10:36

Правительство разрешило автомобилистам не использовать знак «Шипы»

RT на русском29 ноября в 10:27

Правительство разрешило не вешать знак «шипы» на машины

РИА Новости29 ноября в 07:39

Знак «Шипы» наконец отменяется

Коммерсантъ29 ноября в 05:18

Кабмин разрешил водителям не устанавливать знак «Шипы» на автомобили

ТАСС29 ноября в 05:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
Транспорт

Ещё несколько трасс закрыли под Ростовом из-за ледяного дождя

Обновлено в 00:02
Транспорт

Всю дорожную сеть Росавтодора оснастят системами метеоконтроля

Пресс-служба Федерального дорожного агентства сообщила о том, что к 2020 году все подведомственные ему дороги оснастят системами автоматического метеоконтроля.
Обновлено вчера в 22:36
Транспорт

Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году

Обновлено вчера в 12:50
Транспорт

Смольный запустил горячую линию по уборке города

Обновлено вчера в 12:21
Транспорт

Автобусный маршрут №33 продлят до села Высокое

Обновлено в 00:05
Транспорт

С 1 декабря в Финляндию пускают только на зимней резине

С 1 декабря использование зимних покрышек в Финляндии обязательно, напоминает транспортное агентство страны.
Обновлено вчера в 11:17
Транспорт

В Брянске на борьбу со снегом вышли больше 30 единиц техники

После посыпки песко-соляной смеси должно пройти около двух часов, после чего техника может приступать к чистке.
Обновлено в 00:30
Транспорт

Завершен ремонт участка трассы Р-258 Байкал в Бурятии

Обновлено 30 ноября в 06:33
Транспорт

На проспекте Маркса наведут порядок к чемпионату мира

Как заявил мэр, «проспект Маркса, который станет фасадом чемпионата, вызывает сегодня много нареканий» и там будет наведён порядок.
Обновлено вчера в 21:07
Транспорт

Дорогу Кореиз-Алупка перекрыли из-за обвала подпорной стены

В районе остановки "Верхний Мисхор" на средней дороге Кореиз-Алупка произошло обрушение части подпорной стены, говорится на сайте администрации города Ялты.
Обновлено вчера в 10:10
Транспорт

Как городской транспорт Ярославля в рынок вписали и к чему это привело

Более половины автобусов системы общественного городского транспорта Ярославля было снято с маршрутов Пассажирским автотранспортным предприятием № 1 (ПАТП-1) в прошедший четверг, 1 декабря сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено вчера в 20:47
Транспорт

Двойной тариф: в Ростове службы такси взвинтили стоимость перевозок

Из-за гололеда в Ростове-на-Дону службы сервиса такси в субботу, 1 декабря, резко подняли цены на свои услуги и сейчас перевозят пассажиров исключительно по двойному тарифу.
Обновлено вчера в 22:56
Транспорт

Парковка возле популярного торгового центра возмутила мужчину

В субботу, 1 декабря, возле торгового центра «Черемушки» во Владивостоке водитель длительное время не мог покинуть бесплатную стоянку, так как автолюбители перекрыли выезд с парковки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 18:15
Транспорт

Жители Брянска жалуются на работу электронных табло на остановках

Электронные табло, которые начали появляться на городских остановках в конце октября, уже вызвали нарекания жителей города.
Обновлено вчера в 11:23
Транспорт

Начато движение по трассе Армавир – Лабинск и Армавир – Ставрополь

В настоящее время возобновлено движение по федеральной трассе « Армавир – Лабинск» и «Армавир – Ставрополь».
Обновлено вчера в 10:08
ещё по теме
Главное