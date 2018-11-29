Транспорт
Автомобилистам разрешили не использовать знак «Шипы»
Автомобилистам разрешили не использовать знак «Шипы»РИА Оренбуржье30 ноября в 01:02
За отсутствие знака был установлен штраф в размере 500 рублей. В результате осенью прошлого года во многих местах наклейки со знаком «Шипы» исчезли из продажи или выросли в цене. Многие автомобилисты стали изготавливать их самостоятельно, что не противоречит требованиям закона.
РИА Оренбуржье30 ноября в 01:02
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