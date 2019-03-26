Автомобили Ford могут исчезнуть с рынка РоссииUfaTime.ru 06:18

В случае если Ford сохранит в РФ только LCV, большинство дилеров, скорее всего, полностью откажутся от продаж автомобилей марки, кроме крупных игроков с большими сервисными парками, говорят источники "Ъ".

с чего всё началось

Компания Ford Sollers планирует закрыть два своих завода в России и прекратить импорт в страну легковых автомобилей. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". Сейчас автоконцерн имеет три российских завода, которые расположены в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске.

Автомобили Ford могут исчезнуть с рынка России

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