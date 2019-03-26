Авто

Автомобили Ford могут исчезнуть с рынка РоссииUfaTime.ru 06:18

Компания Ford Sollers планирует закрыть два своих завода в России и прекратить импорт в страну легковых автомобилей. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". Сейчас автоконцерн имеет три российских завода, которые расположены в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске.
Читать в источнике
с чего всё началось

Ford не ищет легковых путей

В случае если Ford сохранит в РФ только LCV, большинство дилеров, скорее всего, полностью откажутся от продаж автомобилей марки, кроме крупных игроков с большими сервисными парками, говорят источники "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:17

Подробнее о событии

Компания «Форд» может закрыть свой автозавод во Всеволожске

Эхо Москвы06:03

Ford может полностью уйти с рынка России

Автоновости дня03:38

Ford реструктуризирует совместное предприятие в России, сообщил источник

РИА Новости05:06

Ford может отказаться от выпуска легковых автомобилей в России

Коммерсантъ05:35

Ford может полностью уйти из России

Тарантас Ньюс03:11

«Ъ»: Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России

ТАСС02:09

Каждый второй автомобиль Ford в 2018 году был продан в кредит

Автостатвчера в 07:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:56, Ашберн
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Маменькина дочка: Малышева использует маму-инвалида ради рейтингов шоу

Похоже, что после скандальной «танцующей матки» Елена Малышева ни перед чем не остановится, и теперь ради рейтингов шоу использует свою маму-инвалида, прикрываясь заботой и любовью.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Арашуков заявил в суде, что за показания против него заплатили 65 млн

Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей

Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей Следственный комитет России (СКР) по Тюменской области направил в прокуратуру уголовное дело членов банды, похищавших предпринимателей.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции

В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21
Футбол

Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1

На первом месте оказался игрок "Амьена" Стивен Мендоса — 87,5%. Вслед за ним идёт российский полузащитник "Монако" Александр Головин.
Обновлено в 09:59
Политика

Трамп назвал ведущие СМИ врагами народа

Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter назвал ведущие СМИ врагами народа.
Обновлено в 11:34
Экономика

Топилин допустил введение дополнительных мер поддержки рождаемости

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин допустил возможность введения дополнительных мер поддержки рождаемости в России в рамках реализации национального проекта "Демография".
Обновлено в 09:59
Наука

Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»

Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 03:33
Политика

В администрации Порошенко потеряли документ с государственной тайной

Сотрудники администрации президента Украины Петра Порошенко потеряли секретный документ, в котором содержатся представляющие государственную тайну сведения.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило

Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Происшествия

На Кубани обрушился пешеходный мост

В хуторе Травалев Апшеронского района Краснодарского края обрушился аварийный пешеходный мост через реку Хадажка.
Обновлено в 10:25
Культура

Путин вручил премии молодым деятелям культуры в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Самаре на Молодогвардейской автомобиль провалился под асфальт

Во дворе дома 94 по улице Молодогвардейской Lada Kalina ушла под асфальт.
Обновлено в 06:38
Экономика

Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 07:24
Политика

Жители Ингушетии вышли на митинг против изменения закона о референдуме

Обновлено в 05:23
Спорт

РФС планирует расследовать возможные домогательстве в фарм-клубе ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) планирует провести собственное расследование ситуации с возможными домогательствами со стороны тренеров к футболисткам фарм-клуба женского ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
Обновлено в 10:24
Политика

Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии

Обновлено в 10:24
Гаджеты

Huawei представила флагманские смартфоны

Обновлено в 11:34
Происшествия

Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля

Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Здоровье

Из-за неверного диагноза в больнице Первоуральска скончалась девушка

В Первоуральске в больнице скончалась 29-летняя девушка, которой врачи поставили неверный диагноз.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс специального подразделения ВСУ

Подразделение сил специальных операций (ССО) украинских силовиков прибыло в населенный пункт Станица Луганская в Донбассе, сообщил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Состояние госпитализированного режиссера Данелии изменилось

24 февраля сообщалось, что Георгия Данелию госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «эмфизема легких».
Обновлено в 11:31
Политика

Устроившего телемост с RT сотрудника Латвийского телевидения уволили

Сотрудник Латвийского телевидения (LTV), который устроил телемост между студией LTV и телеканалом RT, уволен.
Обновлено в 08:42
Общество

У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей

«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Спорт

Туктамышева и Самодурова едут на командный чемпионат мира

Наталья Забияко и Александр Энберт едут на турнир в качестве единственной российской спортивной пары, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов — танцевальной пары.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Агентство ПРО США подтвердило успешные испытания противоракет

Агентство по противоракетной обороне США сообщило в твиттере об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.
Обновлено в 07:21
Общество

Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру

Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Энергетика

Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное