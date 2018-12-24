с чего всё началось

В воскресенье вечером в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Приморью поступило сообщение о том, что на реке Раздольная при выезде на лед ушел под воду автомобиль с водителем и пассажирами, четверо человек спаслись, в машине остался ребенок.

Автомобиль провалился под лед на реке в Приморье, погиб ребенок

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