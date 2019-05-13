Происшествия
Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту ДортмундаРоссийская газета вчера в 17:24
Минивэн Renault Trafic протаранил правительственный лайнер Global 5000 канцлера Германии Ангелы Меркель. Инцидент произошел в аэропорту Дортмунда, куда немецкий лидер прибыла, чтобы провести встречи с жителями городов Вуперталь и Шверин.
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Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено 12 мая в 21:02
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Религия
Кувайшев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговор
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга и протестующих на разговор для выработки компромисса.
Обновлено в 02:00
Энергетика
На Украине вместо обещанного снижения с 1 июня цены на газ повысятся
22 апреля этого года правительство Украины и «Нафтогаз» согласовали снижение предельных регулируемых цен на газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая — до 8247 гривен.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Банк России перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк (ЦБ) РФ в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля, сообщили СМИ.
Обновлено 12 мая в 23:00
Здоровье
Минпромторг предлагает заменить спирт в боярышнике и корвалоле
Минпромторг предлагает запретить использовать спирт, полученный из пищевого сырья, для производства валокордина, боярышника, корвалола и ряда других настоек.
Обновлено в 01:28
Кино
Составлен список лучших злодеев из популярных сериалов
Обновлено в 02:00
Политика
Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Минюст США получил и рассматривает российский запрос о возвращении осужденного россиянина Константина Ярошенко на родину.
Обновлено вчера в 20:45
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Определились самые угоняемые автомобили в России
Аналитики компании «АльфаСтрахование» назвали самые угоняемые автомобили в России в I квартале 2019 года.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Гаджеты
Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp
Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp.
Обновлено в 02:18
Наука
Обнаружены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами
Обновлено вчера в 02:28
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Новокузнецкий священник был отстранен из-за конфликта с электрошокером
Священник, имеющий отношение к конфликту с электрошокером в Новокузнецке, был отстранен от служб на один год, проинформировал глава информационного отдела Новокузнецкой епархии Виктор Буглаков.
Обновлено в 01:38
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»
Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено 12 мая в 14:29
Культура
Картину Поля Сезанна продали на аукционе в Нью-Йорке почти за $60 млн
На аукционе Christie's в Нью-Йорке (США) натюрморт французского художника-живописца Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» был продан за $59,29 млн, картина стала самой дорогой на состоявшихся 13 мая торгах, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 01:55