Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла УкраиныРИА Новости 12:55
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Происшествия
В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело
Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Автоспорт
Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников
Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Хакеры выкрали личные данные тысяч сотрудников ФБР
Хакеры взломали несколько сайтов, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, и выгрузили в Сеть личные данные около 4 тысяч федеральных агентов.
Обновлено в 07:46
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за отказ российскому паруснику «Седов» во входе в территориальные воды страны.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье
На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Общество
Акция «Тотальный диктант» прошла в 82 регионах России
«Тотальный диктант» прошел в субботу почти в 80 странах мира. Столицей акции в этом году стал Таллин.
Обновлено в 14:15
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Бывшую девушку Гуфа изнасиловали в клубе
Бывшая пассия Гуфа пишет песни в стиле поп, что, к слову, уже приносит ей неплохую прибыль.
Обновлено в 15:00
Политика
Лавров рассказал о причинах ухода от доллара стран ЕАЭС
Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил стремление стран Евразийского экономического союза уходить от расчетов в долларах.
Обновлено в 09:34
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли
Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено в 13:59
Авто
В интернете появились фото праворульной Lada 4x4
Скорее всего, в дальнейшем автомобиль экспортируют в страну с левосторонним движением, поскольку у нас его эксплуатация, при наличии «стандартной» версии, лишена всякого смысла.
Обновлено в 02:51
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Футбол
Хусаинов: Лапочкин справедливо удалил футболиста ЦСКА Фернандеса в матче с «Оренбургом»
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" был справедливо удален главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Apple запатентовала технологию распознавания лиц по глазам
Усовершенствованная технология распознавания лиц Face ID на компьютерах Mac появилась у Apple.
Обновлено в 10:28
Происшествия
У посольства РФ в Киеве прогремел взрыв
В субботу, 13 апреля, в пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины рассказали о взрыве о посольства Российской Федерации в Киеве.
Обновлено в 06:01
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко дали прозвище Туфель
Украинский политик Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых Петра Порошенко прозвали Туфель.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Здоровье
Нет в станице нормальной больницы: жители Кубани обратились к президенту с наболевшей проблемой
Жители станицы Новомышастовской Краснодарского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:39