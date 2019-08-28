Происшествия
Газета.RuАвтомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Водитель внедорожника насмерть сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Минской улице в Москве. Об этом сообщает ГИБДД, передает ТАСС.
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Армия и оружие
Лавров: Россия продолжит оснащать армию Афганистана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана.
Pravda.Ru 07:00
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
РИА Новости 07:59
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Игры
Blizzard запустила World of Warcraft Classic
В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.
Astera вчера в 12:07
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Происшествия
Суд отправил на принудительное лечение напавшего на полицейского на прошлогодней акции в Москве
Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, обвиняемого в нападении на полицейских ( ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ) в ходе акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Москве.
Коммерсантъ 16:22
Происшествия
В Новосибирске завершили разбор завалов после обрушения стены
Спасатели завершили разбор завалов и аварийно-спасательные работы на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске.
ТАСС 11:21
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев назвал Лорак женщиной недалекого ума
Телепрограмма 17:41
Кино
Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
РИА Новости 12:13
Единоборства
Нурмагомедов назвал Порье своей добычей
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от очередной защиты титула в поединке с американцем Дастином Порье.
RT на русском 14:34
Армия и оружие
США пообещали спокойно реагировать на новые ракетные пуски КНДР
Выступая перед журналистами в Белом доме, министр обороны США Марк Эспер заявил, что в будущем Вашингтон не намерен излишне остро реагировать на новые факты запуска с территории Северной Кореи ракет меньшей дальности.
Московский Комсомолец 16:27
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Экономика
Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.
ТАСС 04:00
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.
WomanHit.ru 04:18
Игры
В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры
Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru 11:54
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Финансы
Аналитики «Финама» советуют инвесторам зарабатывать на «облаке»
Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам вкладывать в бумаги Salesforce.com — одного из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов в мире и разработчика одноименной CRM-платформы.
Банки.ру 09:51
Шоу-бизнес
Мама Тимати рассказала, как сделала аборт в 16 лет
Сегодня женщина рассказала, как в 16 лет впервые забеременела и пережила аборт.
Lisa.ru 08:14
Политика
Сенатор Гиллибранд отказалась от борьбы за пост президента США
Сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд объявила в среду, что она выбывает из президентской гонки.
Интерфакс 18:46
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Политика
Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке МАКС-2019 вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрел новейший российский истребитель Су-57.
Газета.Ru вчера в 06:53
Экономика
Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБа
"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.
РИА Новости 10:16
Политика
Новое правительство Италии сформирует прежний премьер
РИА Новости сообщает, что на встрече Маттарелла должен поручить итальянскому политику сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров достигли "5 звезд", а также Демократическая партия.
Вести.Ru 14:48
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия
ГУМВД: казаки, участвовавшие в драке в Геленджике, не были на службе
Казаки, участвовавшие в попавшей на видео потасовке в Геленджике, не являлись дружинниками и не находились на службе, сообщила врио заместителя начальника управления охраны общественного порядка ГУМВД по Краснодарскому краю Марина Ковалева.
РИА Новости 07:48
Футбол
«Марсель» в скандальном матче победил «Ниццу»
«Ницца» на своем поле уступила «Марселю» в матче 3-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ 17:08