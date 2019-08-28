Происшествия
Газета.RuАвтомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Водитель внедорожника насмерть сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Минской улице в Москве. Об этом сообщает ГИБДД, передает ТАСС.
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СК возбудил уголовное дело после гибели девочки в ДТП в районе Кутузовского проспекта
Агентство Москвавчера в 12:49
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Единоборства
Нурмагомедов назвал Порье своей добычей
RT на русском вчера в 14:34
Экономика
Росстат заявил о росте бедности в России
В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
MoneyTimes.Ru вчера в 03:45
Политика
Путин переместил представительство президента в ДФО на остров Русский
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) на остров Русский.
Взгляд.ру вчера в 10:36
Кино
В Италии открывается 76 Венецианский кинофестиваль
Сегодня, 28 августа, на итальянском острове Лидо открывается 76 Венецианский кинофестиваль.
ProfiСinema.ru вчера в 07:40
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия вчера в 20:03
Политика
Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн, сообщила также накануне газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.
Газета.Ru 01:32
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Музыка
Певец Эд Ширан объявил об уходе со сцены
РЕН ТВ вчера в 10:17
Происшествия
СК начал проверку смерти 16-летней жительницы Красноярска в Турции
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
Экс-чемпиона UFC нокаутировали в драке на улице
Экс-чемпион UFC американец Би-Джей Пенн стал участником конфликта в баре, который завершился дракой на улице.
Российская газета 01:44
Интернет
В популярном приложении для Android нашли вирус
Приложение для работы с документами на мобильных устройствах оказалось вредоносным.
ГТРК Южный Урал 01:20
Происшествия
Жители Тюмени не могут вылететь в Турцию из-за проблем с лайнером
Пассажирка посетовала на колоссальные потери из-за ситуации с лайнером.
РЕН ТВ 02:01
Футбол
Тотти: «„Ромы“ не будет в топ-3 Серии А»
Легенда «Ромы» Франческо Тотти дал комментарий по поводу перспектив команды в новом сезоне.
Евро-футбол.ру вчера в 14:41
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 29 августа.
RT на русском 01:09
Экономика
В рейтинге лучших российских банков для миллионеров сменился лидер
Первое место в рейтинге лучших российских банков для состоятельных клиентов по версии Forbes занял «Альфа Private» — подразделение крупнейшего частного банка в России Альфа-банка.
Forbes 01:06
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform вчера в 04:01
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия вчера в 10:25
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe 27 августа в 23:22
Здоровье
Какие продукты могут засорять сосуды, поведали эксперты
Эксперты поведали, какие продукты могут засорять сосуды.
Питерские заметки вчера в 04:52
Футбол
«Динамо» находится в шаге от приобретения форварда «Палмейраса» Борхи
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:27
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Авто
Porsche представила обновленный кроссовер Porsche Macan Turbo
Немецкая компания Porsche представила обновленную версию роскошного кроссовера Porsche Macan Turbo 2020.
Rusargument 01:05
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, «сломивший» 130 воров в законе
Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии "Белый лебедь", главной целью которой была "ломка" воров в законе.
РИА Новости вчера в 14:52