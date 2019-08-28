Происшествия
Газета.RuАвтомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Водитель внедорожника насмерть сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Минской улице в Москве. Об этом сообщает ГИБДД, передает ТАСС.
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Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Здоровье
Ученые назвали продукты, провоцирующие рак
Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака, сообщает MedicalXpress.
Газета.Ru 13:02
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом
Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru 06:00
Футбол
Состоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка английской Лиги
В Англии состоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка Лиги.
Soccer.ru 18:50
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru вчера в 03:16
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Армия и оружие
Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных
Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия 17:20
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Кино
Финальный трейлер фильма «Джокер» появился в Сети
Народные новости 17:43
Экономика
Росстат заявил о росте бедности в России
В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
MoneyTimes.Ru 03:45
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала, как потеряла 2 кг веса
Анастасия Волочкова рассказала своим поклонникам в Instagram, что похудела на 2 кг. Причиной тому – ежедневные репетиции и строгая диета.
Телепрограмма 21:03
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант 09:48
Финансы
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
Нефть ниже $50 В консервативном сценарии бюджет России с 2020 года остается без нефтяных сверхдоходов.
РБК 15:38
Кино
Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
Культуромания 14:06
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Музыка
Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября
Экспресс газета 13:11
Космос
Пассажир самолета снял на видео НЛО в небе над Мексикой
Неопознанный летающий объект был замечен в небе над Мексикой. Соответствующее видео снял пассажир самолета.
iReactor 15:58
Авто
Вэн Volkswagen T6.1 придёт в Россию в 2020 году
В российском представительстве компании Драйв выяснил, что на нашем рынке T6.1 появится ориентировочно в первой половине 2020-го.
Драйв 11:28
Происшествия
Дожди остановили движение по трассе в районе ЕАО
Из-за сильных дождей произошел, размыв насыпи объездной дороги, устроенной на период ремонта моста на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск.
Российская газета 21:54
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Общество
Режим ЧС ввели из-за сильных дождей во Владивостоке
Владивостокские власти объявили о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней.
Народные новости 10:59
Наука
В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор 14:53
Политика
Премьер-министр Украины покинул свой пост
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны.
Lenta.ru 12:27