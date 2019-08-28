Происшествия

Газета.RuГазета.RuАвтомобиль насмерть сбил ребенка в Москве

Водитель внедорожника насмерть сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Минской улице в Москве. Об этом сообщает ГИБДД, передает ТАСС.
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