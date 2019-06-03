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Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в СловакииРЕН ТВ 07:28

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия). Об этом сообщается на сайте региона. Полицейские отметили вместительный салон и багажник, дорожный просвет и доступную цену машины.
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