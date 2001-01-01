Экономика
Автоконцерны приступили к сборке субсидийКоммерсантъ 18:31
Мера была запущена в конце октября 2018 года с целью сохранения условий работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:11, Вашингтон
Общество
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных
Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»
Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 13:40
Политика
Планы оппозиции устроить провокацию на проспекте Сахарова провалились
Экономист и политолог Александр Дудчак уверен, что оппозиция не добилась желаемого в ситуации с журналистом Иваном Голуновым, поэтому будет устраивать многочисленные провокации.
Обновлено в 15:44
Общество
Жена Нетаньяху получила судимость из-за еды на 100 тысяч долларов
Сара Нетаньяху — жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — была признана виновной по делу о нецелевом расходовании государственных средств на еду на сумму в 100 тысяч долларов.
Обновлено в 07:31
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено в 03:13
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Общество
Паромная переправа Ванино-Холмск закрыта
С 09:00 17 июня паромная переправа Ванино-Холмск закрыта.
Обновлено в 18:34
Происшествия
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено 13 июня в 23:59
Политика
Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и Путина
Великобритания и Россия изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Осаке 28-29 июня.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес
Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет
Дочь Белуччи и Венсана Касселя впервые вышла в свет на показе коллекции Dolce&Gabbana.
Обновлено в 21:18
Политика
Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами
Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено в 21:33
Футбол
L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара
По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Роскосмос засекретил сведения о гражданской спутниковой группировке
Роскосмос осуществляет управление только космическими аппаратами двойного и гражданского назначения.
Обновлено в 21:03
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 19:04
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Москвичей предупредили о возвращении тропической жары
Обновлено в 10:43
Авто
Tesla начала продавать подержанные Model 3
Обновлено в 05:06
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Барриос избежал серьезного повреждения и сможет сыграть с Катаром
Как сообщает El Tiempo, Барриос сможет сыграть в следующем матче турнира.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Сосуды под контролем!
Нисходящий и восходящий кровеносные потоки встречаются в одном сосуде, отчего он расширяется под давлением, и образуется варикозный узел.
Обновлено в 21:40
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Здоровье
Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми
Обновлено в 07:41
Общество
Ирина Шейк походкой дикой кошки прошлась по подиуму Versace
На днях отгремел мультибрендовый показ, организатором которого выступила Карин Ройтфельд, а наши любимые модели — в числе которых Ирина Шейк и сестры Хадид — вышли на подиум.
Обновлено в 05:22