Армия и оружие
Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в ДонбассеИзвестия 13:27
Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения средней степени тяжести. Пострадавшего эвакуировали в одно из медучреждений. По данным источника «Украинской правды», под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.
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Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»
Ожидается, что красно-белые отдадут за 20-летнего футболиста € 11 млн Так же на форварда претендовали бельгийский "Генк" и испанская "Севилья".
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В конце июня Президент России Владимир Путин провел в Москве заседание Государственного совета, посвящённое вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.
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