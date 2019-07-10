Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения средней степени тяжести. Пострадавшего эвакуировали в одно из медучреждений. По данным источника «Украинской правды», под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в Донбассе

Политика Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнёров Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому не садиться за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным без друзей и партнёров Киева.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.

Космос Международный экипаж совершает кругосветный полёт через полюсы планеты Самолёт Gulfstream G650ER, на борту которого находится международный экипаж, в настоящее время совершает кругосветный полёт через полюсы планеты.

Экономика Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.

Гаджеты Стали известны цены на iPhone следующего поколения Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.

Наука Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.

Транспорт В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полеты Лондонский аэропорт Гатвик приостановил полеты из-за проблемы с системами управления воздушным движением.

Игры Предзаказы коллекционного издания Cybeprunk 2077 в России начнутся 16 июля CD Projekt объявила, что в России, Белоруссии и на Украине приём предварительных заказов на коллекционное издание Cyberpunk 2077 начнётся в следующий вторник, 16 июля.

Происшествия В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем В Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился 15-летний подросток.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Интернет «Яндекс.Маркет» собрал продовольственную корзину в магазине у дома Приложение «Суперчек» от «Яндекс.Маркета» (СП «Яндекса» и Сбербанка), которое показывает ассортимент крупных продовольственных ритейлеров и позволяет получать кэшбэк за покупки, с 10 июля заработало в бета-версии.

Политика В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Наука В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).

Технологии СМИ сообщили об утечке данных пользователей Ozon Комментируя возможное наказание интернет-магазина за утечку, юрист Павел Иккерт пояснил, что по закону «О персональных данных» оператор, в конкретном случае Ozon, обязан обеспечивать сохранность и конфиденциальность персональных данных пользователей, в том числе устранять риски утечки.

Футбол Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке» Ожидается, что красно-белые отдадут за 20-летнего футболиста € 11 млн Так же на форварда претендовали бельгийский "Генк" и испанская "Севилья".

Политика На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Происшествия Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.

Экономика Правительство рассмотрит список целевых программ для финансирования в 2020-2022 годах Правительство России под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется в четверг на очередное заседание, на котором, как сообщила пресс-служба кабмина, планируется обсудить 11 вопросов, включая финансирование федеральных целевых программ на предстоящие три года, ряд законопроектов и ассигнования на медицинские изделия.

Общество Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.