Армия и оружие
Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в ДонбассеИзвестия 13:27
Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения средней степени тяжести. Пострадавшего эвакуировали в одно из медучреждений. По данным источника «Украинской правды», под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.
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