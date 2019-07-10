Армия и оружие

Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в ДонбассеИзвестия 13:27

Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения средней степени тяжести. Пострадавшего эвакуировали в одно из медучреждений. По данным источника «Украинской правды», под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.
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Опубликовано фото обстрела автоколонны с губернатором Донецкой области

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