Армия и оружие
Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИРИА Новости 13:41
Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко попал под обстрел, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.
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