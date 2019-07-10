Армия и оружие

Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИРИА Новости 13:41

Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко попал под обстрел, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел

Газета.Ru12:19

Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИ

РИА Новости13:41

СМИ сообщили об обстреле автоколонны с губернатором Донецкой области

РБК13:08

На главу Донецкой области совершено покушение

News.ru12:22

В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области

Коммерсантъ13:50

Колонна, в которой ехал глава Донецкой области Украины, попала под обстрел

Интерфакс11:45

Автоколонна с губернатором Донецкой области попала под обстрел

Lenta.ru11:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше

Обновлено в 04:28
Здоровье

В МЧС рассказали, что нужно делать после укуса змеи

Сотрудники МЧС РФ рассказали, что делать при укусе змеи. В первую очередь нужно сразу обратиться за медицинской помощью.
Обновлено в 03:42
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика

Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала

Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

Обновлено в 12:15
Общество

Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти

Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником

Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Кино

«Москино» бесплатно покажет на большом экране фильмы Татьяны Лиозновой

К 95-летию со дня рождения режиссера Татьяны Лиозновой сеть кинотеатров «Москино» столичного Департамента культуры подготовила ретроспективу ее фильмов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:00
Общество

Самолет с 33 российскими детьми вылетел из Багдада в Москву

Обновлено в 09:52
Политика

Обиженный чиновник рассказал, как Зеленский яйцами по пианино стучит

Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником. Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда "на него сорвались".
Обновлено в 13:22
Политика

Партия президента Украины продолжает лидировать в предвыборной гонке

Рейтинг партии рок-певца Святослава Вакарчука "Голос", которую месяц назад поддерживали 4,0% избирателей, снизился до 3,4%, снижая шансы на попадание в парламент.
Обновлено в 03:58
Политика

Турция задействует С-400 в случае нападения — Эрдоган

В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

В Белоруссии осудили воевавшего на стороне ДНР местного жителя

Обновлено в 12:23
Политика

Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной

Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:30
Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Обновлено в 08:43
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Недвижимость

Новостройки в России подорожали за год на 11%

В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.
Обновлено в 02:30
Теннис

Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, передает ТАСС.
Обновлено в 14:01
Авто

Названы самые популярные японские кроссоверы с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные японские SUV с пробегом.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Авто

В Hyundai рассказали о новом пикапе

Впервые пикап от Hyundai дебютировал в виде концепт-кара Santa Cruz 4 года назад в рамках международного автосалона в Детройте.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк

Обновлено в 13:30
Хоккей

Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею

Вместо Ильи Воробьева пост главного тренера сборной России по хоккею занял его ассистент Алексей Кудашов. А Илья Воробьев стал помощником.
Обновлено в 13:40
Политика

Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду

Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями.
Обновлено в 04:41
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Адмирал США заявил о сотнях российских военных в Венесуэле

«В Венесуэле есть российские войска, и есть российские подрядчики оборонного сектора, поддерживающие режим Мадуро»,– заявил Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в сенате.
Обновлено в 01:40
Общество

Подтвердить инвалидность станет проще

Госдума приняла законопроект, упрощающий процедуру подтверждения инвалидности, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол

Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал Кубка африканских наций

В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Сенегал — Бенин.
Обновлено в 13:56
Политика

Зеленский отреагировал на ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИ

Новоизбранный президент Владимир Зеленский поставил жирную точку в вопросе проведения телемоста между украинскими и российскими медиа, а также пообещал не допустить монополизацию средств массовой информации Украины.
Обновлено в 12:51
Экономика

Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2019 год

Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.
Обновлено в 04:29
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное