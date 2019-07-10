Армия и оружие
Колонна главы Донецкой области Украины попала под обстрелВечерняя Москва вчера в 14:02
В одну из машин колонны, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, попала противотанковая управляемая ракета. В результате происшествия погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение.
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