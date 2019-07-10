Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс". Украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение.

Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел

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