Армия и оружие
Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрелГазета.Ru 12:19
Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс". Украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение.
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В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
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Чистая прибыль Levi’s во 2-м финквартале сократилась в 2,7 раза
Levi's вернулась на открытый рынок в мае впервые с 1985 года, разместив 36,7 млн акций по цене $17 за бумагу.
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В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
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Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
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Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.
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Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Встреча по Сирии в астанинском формате пройдёт в начале августа, сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Богаднов.
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