Армия и оружие

Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрелУтро.ru 12:49

Под огонь в Донбассе попала машина губернатора Донецкой области Украины Павла Кириленко, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник.
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Опубликовано фото обстрела автоколонны с губернатором Донецкой области

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Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИ

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Коммерсантъ13:50

Колонна, в которой ехал глава Донецкой области Украины, попала под обстрел

Интерфакс11:45
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
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