Происшествия

Вести.RuВести.RuАвтогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

В возрасте 36 лет погибла известная американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс. Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
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Американская гонщица погибла, пытаясь превзойти рекорд в 768 км/ч

Московский Комсомолец14:42

В США погибла гонщица Джесси Комбс. Она пыталась установить новый рекорд скорости на реактивном автомобиле

Дождь15:17

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Вести.Ru15:02

Ведущая передачи «Разрушители легенд» погибла, пытаясь побить свой рекорд

Телеканал 360°14:53

Американская гонщица Джесси Комбс погибла в попытке установить новый рекорд скорости

ТАСС15:53

Гонщица погибла во время попытки установить рекорд на реактивном автомобиле

Lenta.ru14:24

Автогонщица разбилась насмерть, пытаясь поставить рекорд скорости

РЕН ТВ14:15
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Происшествия

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Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

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