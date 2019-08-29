Происшествия
Вести.RuАвтогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
В возрасте 36 лет погибла известная американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс. Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Финансы
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
Нефть ниже $50 В консервативном сценарии бюджет России с 2020 года остается без нефтяных сверхдоходов.
РБК 15:38
Общество
Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной
Только треть россиян может правильно назвать дату начала Второй мировой войны, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году.
Известия 17:01
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Экономика
Долг россиян по налогам увеличился
Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.
Lenta.ru 21:47
Происшествия
Парень отправил домашнее порно с бывшей ее матери и попал в тюрьму
Как сообщает The Sun, он отправил домашнее порно матери Стерлинг, из-за чего попал под суд.
Lenta.ru 23:00
Футбол
«Игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды»
В начале недели столичный «Локомотив» оформил очередной трансфер.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом
Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru 06:00
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
RT на русском 10:00
Общество
Режим ЧС ввели из-за сильных дождей во Владивостоке
Владивостокские власти объявили о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней.
Народные новости 10:59
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru вчера в 17:05
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Политика
Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда 07:55
Происшествия
Поисковые работы на месте обрушения в Новосибирске завершены
Поисковые работы завершены на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
ТАСС 07:01
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте
Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс 21:38
Экономика
Пуш-эффект: банки экономят до 80% при отмене SMS-уведомлений
Экономия до 80% Пуш-уведомления — всплывающие оповещения — современный и удобный способ информирования, считают в опрошенных "Известиями" кредитных организациях из топ-20.
Известия 17:02
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия 20:03
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Общество
Доход владельцев частных камер «отвяжут» от размера штрафов
Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД «отвяжут» от количества и размеров выписанных штрафов.
Известия 19:02
Политика
Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство
Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия 20:16
Общество
ФБР провело обыск в доме главы крупнейшего автопрофсоюза США
Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в доме руководителя профсоюза работников автомобилестроительной промышленности (UAW) США Гэри Джонса.
Известия 22:32