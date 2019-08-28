Происшествия
Вести.RuАвтогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
В возрасте 36 лет погибла известная американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс. Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
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Ведущая передачи «Разрушители легенд» погибла, пытаясь побить свой рекорд
Телеканал 360°вчера в 14:53
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Происшествия
В Татарстане девочка упала в сливной колодец
Девочка 2014 года рождения провалилась в сливной колодец в Буинском районе Татарстана и умерла.
ТАСС 02:19
Происшествия
СК начал проверку смерти 16-летней жительницы Красноярска в Турции
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Футбол
«Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони
«Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.
Евро-футбол.ру вчера в 17:27
Футбол
Тотти: «„Ромы“ не будет в топ-3 Серии А»
Легенда «Ромы» Франческо Тотти дал комментарий по поводу перспектив команды в новом сезоне.
Евро-футбол.ру вчера в 14:41
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Происшествия
В Новосибирске продолжится реконструкция обрушившейся насосной станции
Реконструкция насосной станции в Новосибирске, стена которой рухнула в среду, продолжится, но ее проект может быть скорректирован.
ТАСС вчера в 22:43
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru вчера в 04:55
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Футбол
Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Матч ТВ вчера в 18:06
Политика
Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн, сообщила также накануне газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.
Газета.Ru 01:32
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым, отдав сдачу на развитие авиации
Осмотрев экспозиции при посещении Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС), Путин решил угостить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нашим мороженым.
Хорошие новости вчера в 04:03
Футбол
«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Неймара
По информации издания, руководство французского клуба отклонило предложение своих испанских коллег по трансферу звездного бразильца суммой в €170 млн.
Газета.Ru вчера в 21:26
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Футбол
«Болтон» обрёл нового владельца и избежал ликвидации
Ранее Английская футбольная лига (EFL) дала «Болтону» срок до 27 августа, до 19:00 мск, но внешняя администрация так и не решила проблемы клуба.
Чемпионат вчера в 13:24
Космос
Роскосмос сделает спутниковые снимки Самарской области в рамках проекта «Цифровая Земля»
Спутниковые снимки Самарской области будут сделаны в рамках проекта "Цифровая Земля".
ТАСС 27 августа в 10:28
Космос
Роскосмос: сигналы ГЛОНАСС и BeiDou не создают помех друг другу
Сигналы обеих навигационных систем могут использоваться потребителями, не создавая помех друг другу.
3DNews 01:31
Происшествия
Экс-чемпиона UFC нокаутировали в драке на улице
Экс-чемпион UFC американец Би-Джей Пенн стал участником конфликта в баре, который завершился дракой на улице.
Российская газета 01:44
Политика
Болтон оценил свой визит на Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском вчера в 15:26
Экономика
Росстат заявил о росте бедности в России
В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
MoneyTimes.Ru вчера в 03:45
Армия и оружие
На параде 1 октября Пекин впервые покажет свое передовое вооружение
Заместитель начальника управления руководящей группы военного парада КНР генерал-майор Цай Чжицзюнь в своей речи заявил: «Что касается природы самого военного парада, то это будет демонстрацией великих достижений, сделанных за 70 лет в сфере государственной обороны и строительства армии, впервые будут показаны некоторые виды передовых вооружений».
Апрал 01:47
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Несовершеннолетняя волейболистка, над которой, предположительно, надругались двое сотрудников полиции, продолжила занятия спортом.
Lenta.ru вчера в 13:00
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Космос
В созвездии Девы обнаружили планету в три раза массивнее Юпитера
Как отмечают американские исследователи, если бы эта планета была помещена в Солнечную систему, то совершала бы колебания по орбите от Марса и пояса астероидов до области за пределами Нептуна.
Planet Today вчера в 12:51