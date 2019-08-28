В возрасте 36 лет погибла известная американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс. Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.

Политика В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.

Политика В Саратове на месте старого аэропорта появится «город будущего» Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» корреспондент, на заседании правительства Саратовской области в четверг, 29 августа, глава региона отметил, что в ходе визита 27 августа в новый международный аэропорт «Гагарин» президент России Владимир Путин поинтересовался судьбой старого аэропорта.

Общество В Хабаровске из-за подъема воды в Амуре закрыли набережную Центральная часть набережной Амура закрыта с четверга в Хабаровске в связи с ростом уровня воды в реке и необходимостью строить сооружения для защиты от паводка, сообщает правительство края.

Происшествия В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь Оппозиционерка и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь подверглась нападению возле подъезда своего дома.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Путешествия Летний трафик по Крымскому мосту увеличился на 8,5 процента Летом 2019 года автомобильный трафик по Крымскому мосту возрос на 8,5 процента.

Гаджеты В популярном приложении для Android нашли вирус Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.

Кино Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Экономика Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.

Энергетика Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4% Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.

Происшествия В ЯНАО сел на мель теплоход с 62 пассажирами Теплоход "Метеор" с 62 пассажирами на борту сел на мель в Ямало-Ненецком автономном округе, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в четверг в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Происшествия Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.

Футбол «Барселона» не смогла договориться с «ПСЖ» по трансферу Неймара Руководство каталонской «Барселоны» не смогло договориться с «ПСЖ» о переходе бразильского нападающего Неймара, утверждает издание RMC Sport.

Технологии Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.

Общество В Приморье из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации Режим ЧС ввели в Приморье из-за ливней и подтоплений, сообщил журналистам представитель администрации края.