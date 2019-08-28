Происшествия

Вести.RuВести.RuАвтогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

В возрасте 36 лет погибла известная американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс. Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
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Гонщица погибла в попытке разогнаться до 996 км/ч

Вести.Ru03:07

Американская гонщица Джесси Комбс погибла в попытке установить новый рекорд скорости

ТАССвчера в 15:53

Американская гонщица погибла, пытаясь превзойти рекорд в 768 км/ч

Московский Комсомолецвчера в 14:42

Ведущая передачи «Разрушители легенд» погибла, пытаясь побить свой рекорд

Телеканал 360°вчера в 14:53

В США погибла гонщица Джесси Комбс. Она пыталась установить новый рекорд скорости на реактивном автомобиле

Дождьвчера в 15:17

Гонщица погибла во время попытки установить рекорд на реактивном автомобиле

Lenta.ruвчера в 14:24

Автогонщица разбилась насмерть, пытаясь поставить рекорд скорости

РЕН ТВвчера в 14:15
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Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
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Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
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В ЯНАО сел на мель теплоход с 62 пассажирами

Теплоход "Метеор" с 62 пассажирами на борту сел на мель в Ямало-Ненецком автономном округе, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в четверг в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
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Происшествия

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Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.
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Руководство каталонской «Барселоны» не смогло договориться с «ПСЖ» о переходе бразильского нападающего Неймара, утверждает издание RMC Sport.
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Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов

Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
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В Приморье из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим ЧС ввели в Приморье из-за ливней и подтоплений, сообщил журналистам представитель администрации края.
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