Происшествия
Вести.RuАвтогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
В возрасте 36 лет погибла известная американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс. Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
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Ведущая передачи «Разрушители легенд» погибла, пытаясь побить свой рекорд
Телеканал 360°вчера в 14:53
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Политика
В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова
Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 04:53
Политика
В Саратове на месте старого аэропорта появится «город будущего»
Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» корреспондент, на заседании правительства Саратовской области в четверг, 29 августа, глава региона отметил, что в ходе визита 27 августа в новый международный аэропорт «Гагарин» президент России Владимир Путин поинтересовался судьбой старого аэропорта.
Новости Саратова 02:55
Общество
В Хабаровске из-за подъема воды в Амуре закрыли набережную
Центральная часть набережной Амура закрыта с четверга в Хабаровске в связи с ростом уровня воды в реке и необходимостью строить сооружения для защиты от паводка, сообщает правительство края.
РИА Новости 03:39
Происшествия
В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь
Оппозиционерка и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь подверглась нападению возле подъезда своего дома.
Московский Комсомолец 05:08
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Российская газета 04:23
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание
ТАСС вчера в 17:03
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Путешествия
Летний трафик по Крымскому мосту увеличился на 8,5 процента
Летом 2019 года автомобильный трафик по Крымскому мосту возрос на 8,5 процента.
Российская газета 03:13
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Кино
Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета
Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.
Культуромания 02:30
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
РИА Новости 03:23
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Происшествия
В ЯНАО сел на мель теплоход с 62 пассажирами
Теплоход "Метеор" с 62 пассажирами на борту сел на мель в Ямало-Ненецком автономном округе, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в четверг в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
РИА Новости 03:54
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину
Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
Полиция задержала вора, обокравшего квартиру матери Ольги Бузовой
Преступник, ограбивший квартиру матери певицы Ольги Бузовой в Петербурге, задержан.
Петербургский дневник 03:43
Футбол
«Барселона» не смогла договориться с «ПСЖ» по трансферу Неймара
Руководство каталонской «Барселоны» не смогло договориться с «ПСЖ» о переходе бразильского нападающего Неймара, утверждает издание RMC Sport.
Евро-футбол.ру 01:17
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Общество
В Приморье из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим ЧС ввели в Приморье из-за ливней и подтоплений, сообщил журналистам представитель администрации края.
РИА Новости вчера в 21:52
Футбол
Гогуа проходит медобследование перед переходом в ЦСКА
Soccer.ru 04:38
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19