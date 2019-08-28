Происшествия
Вести.RuАвтогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
В возрасте 36 лет погибла известная американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс. Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
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Американская гонщица Джесси Комбс, известная мировой общественности также в качестве ведущей шоу "Разрушетели легенд", погибла при попытке установить новый скоростной рекорд, передает Autoblog со ссылкой на заявление семьи умершей.Газета.Ruвчера в 23:26
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Ведущая передачи «Разрушители легенд» погибла, пытаясь побить свой рекорд
Телеканал 360°вчера в 14:53
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