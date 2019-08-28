с чего всё началось

В возрасте 36 лет погибла известная американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс. Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.

Происшествия Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Происшествия Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.

Армия и оружие Китай начал рассматривать покупку российских Су-57 Согласно информации представленной китайским изданием "Хуаньцю шибао", китайские специалисты рассматривают возможность покупки небольшого количества российских боевых самолётов пятого поколения, однако заключение подобного контракта станет возможным только после сравнения возможностей Су-57 и J-20 (китайский истребитель пятого поколения – прим. ред.).

Шоу-бизнес Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.

Происшествия Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми Число погибших в результате обрушения жилого дома в Львовской области возросло до восьми человек. Среди жертв трагедии есть дети.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Наука Климатологи назвали причины масштабных наводнений в Европе Климатические изменения, которые происходили за последние двенадцать тысяч лет, привели к усилению и учащению наводнений на севере и западе Европейского континента.

Технологии Искуственный интеллект LG будет предсказывать поломки бытовой техники Компания LG анонсировала сервис предупреждения клиентов о необходимости проведения обслуживания техники, в основу которого ляжет искусственный интеллект.

Энергетика В Белоруссии ожидают активизации переговоров по газу с Россией Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ожидает начала активной фазы переговоров с Россией о цене на газ.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.

Общество Названы самые трендовые товары в России Умные часы стали товаром, вызвавшим наибольший ажиотаж покупателей на доске онлайн-объявлений «Юла» за последний год.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.