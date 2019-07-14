Футбол
Автогол вывел сборную Сенегала в финал Кубка АфрикиLiveSport.ru вчера в 14:40
Сборная Сенегала одержала победу над командой Туниса (1:0 д.в) в полуфинальном матче Кубка Африки. Счет в матче не был открыт до 100-й минуты, когда защитник сборной Туниса Дилан Бронн срезал мяч в свои ворота.
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Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
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ВЭБ планирует более чем в вдвое увеличить финансирование моногородов
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Происшествия
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Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
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Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
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Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах
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В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
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В Москве появится станция метро в среднеазиатском стиле
Станцию «Юго-Восточную» Некрасовской линии Московского метрополитена планируется оформить в стиле среднеазиатских дворцов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Москомархитектуры.
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Пассажир иномарки погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге
В результате ДТП пассажир иномарки 2000 года рождения погиб, еще один пассажир автомобиля в тяжелом состоянии.
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«Зенит» объявил о подписании контракта с Холлинзом
БК «Зенит» объявил о подписании контракта с американским защитником Остином Холлинзом. Холлинз — воспитанник команды университета Миннесоты.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, а 18 июля примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств.
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Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года.
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Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
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Политика
Уровень поддержки партии Зеленского снова упал
Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука поддерживают 8,8% избирателей, партию экс-президента Украины Петра Порошенко 8,3%, а "Батькивщину" Юлии Тимошенко 7%.
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Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Кирилл Вышинский, руководитель РИА "Новости Украина", может быть освобожден из-под стражи уже сегодня, 15 июля, заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
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