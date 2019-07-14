Сборная Сенегала одержала победу над командой Туниса (1:0 д.в) в полуфинальном матче Кубка Африки. Счет в матче не был открыт до 100-й минуты, когда защитник сборной Туниса Дилан Бронн срезал мяч в свои ворота.

Все про Спорт ру

Здоровье Названы продукты, провоцирующие образование тромбов Экспертами названы три продукта, которые провоцируют образование тромбов. В первую очередь, это – свиная и говяжья печень.

Экономика НЛМК за 1 полугодие снизил производство стали на 6% НЛМК за 1 полугодие 2019 года снизил производство стали на 6% - до 8,2 млн тонн в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК.

Происшествия Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.

Общество Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном» «Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Наука На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга появится на новой купюре достоинством в 50 фунтов стерлингов в Великобритании, сообщил глава Банка Англии Март Карни.

Происшествия ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.

Политика СФ: один звонок может остановить конфликт в Донбассе Глава комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил накануне, что достаточно представителям Евросоюза сделать один звонок в Киев, и внутриукраинский конфликт на Донбассе будет остановлен.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Происшествия Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.

Происшествия Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.

Общество Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.

Происшествия В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.

Космос В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.

Транспорт В Москве появится станция метро в среднеазиатском стиле Станцию «Юго-Восточную» Некрасовской линии Московского метрополитена планируется оформить в стиле среднеазиатских дворцов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Москомархитектуры.

Происшествия Пассажир иномарки погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге В результате ДТП пассажир иномарки 2000 года рождения погиб, еще один пассажир автомобиля в тяжелом состоянии.

Баскетбол «Зенит» объявил о подписании контракта с Холлинзом БК «Зенит» объявил о подписании контракта с американским защитником Остином Холлинзом. Холлинз — воспитанник команды университета Миннесоты.

Политика Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, а 18 июля примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств.

Экономика Экономика Китая недосчиталась роста Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года.

Общество Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.

Политика Уровень поддержки партии Зеленского снова упал Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука поддерживают 8,8% избирателей, партию экс-президента Украины Петра Порошенко 8,3%, а "Батькивщину" Юлии Тимошенко 7%.