Футбол

Автогол принес «Леганесу» победу над «Райо Вальекано»
Спорт-Экспресс
16:21

"Райо Вальекано" с минимальным счетом уступил "Леганесу" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. В первой встрече была зафиксирована ничья (2:2). Стоит отметить, что на 33-й минуте Бебе не реализовал пенальти.
Спорт-Экспресс16:21

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«Леганес» победил «Райо Вальекано» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании

РИА Новости16:35

Автогол принес «Леганесу» победу над «Райо Вальекано»

Спорт-Экспресс16:21

«Леганес» обыграл «Райо Вальекано» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

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Sport24.ru16:30

«Райо Вальекано» – «Леганес»: будут ли голы в матче?

Все про Спорт рувчера в 11:24
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