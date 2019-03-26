Футбол
Автогол помог Украине обыграть ЛюксембургLiveSport.ru вчера в 17:46
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
|34′
|40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
|45′
|48′
Микита Бурда
Максим Шано
|51′
Кевин Мальже
|62′
|64′
Богдан Бутко
|64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
|74′
|79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
|87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
|90′+1′
|90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
|90′+3′
Люксембург
Расстановка 4‑4‑2
1
Морис
18
Янс
2
Шано
4
Мальже
13
Карлсон
6
Родригес
16
Баррейро
8
Баррейро
17
Муч
20
Тюрпель
11
Бенси
12
Пятов
14
Буяльский
5
Бурда
22
Матвиенко
13
Миколенко
15
Цыганков
8
Малиновский
17
Зинченко
19
Мораес
10
Коноплянка
18
Яремчук
Украина
Расстановка 4‑5‑1
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Люксембурга принимала национальную команду Украины и потерпела поражение со счетом 1:2. Встреча состоялась на стадионе "Жози Бартель" в Люксембурге. На 34-й минуте счет в матче открыл нападающий сборной Люксембурга Давид Тюпель.
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