Футбол

Автогол помог Украине обыграть ЛюксембургLiveSport.ru вчера в 17:46

Люксембург — Украина
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
34′
40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
45′
48′
Микита Бурда
Максим Шано
51′
Кевин Мальже
62′
64′
Богдан Бутко
64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
74′
79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
90′+1′
90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
90′+3′
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Люксембурга принимала национальную команду Украины и потерпела поражение со счетом 1:2. Встреча состоялась на стадионе "Жози Бартель" в Люксембурге. На 34-й минуте счет в матче открыл нападающий сборной Люксембурга Давид Тюпель.
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