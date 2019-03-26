Футбол

Автогол помог Украине обыграть ЛюксембургLiveSport.ru вчера в 17:46

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Люксембурга принимала национальную команду Украины и потерпела поражение со счетом 1:2. Встреча состоялась на стадионе "Жози Бартель" в Люксембурге. На 34-й минуте счет в матче открыл нападающий сборной Люксембурга Давид Тюпель.
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Люксембург
Государство
Государство в Западной Европе. Граничит с Бельгией на севере, на западе и на юге - с Францией, на востоке - с Германией, не имеет выхода к морю. Название происходит от древневерхненемецкого lucilinburch - «малый город». Общая площадь Люксембурга составляет 2586,4 км², что делает его одним из самых маленьких суверенных государств в Европе. Население на 1 января 2018 года составляет 602 005 человек.
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