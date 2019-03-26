Футбол
Автогол помог Украине обыграть ЛюксембургLiveSport.ru вчера в 17:46
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Люксембурга принимала национальную команду Украины и потерпела поражение со счетом 1:2. Встреча состоялась на стадионе "Жози Бартель" в Люксембурге. На 34-й минуте счет в матче открыл нападающий сборной Люксембурга Давид Тюпель.
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Сборная Украины по футболу обыграла Люксембург благодаря автоголу на последних минутах
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