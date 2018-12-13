Футбол

Автогол Зюле лишил «Баварию» победы над «Аяксом» в Лиге чемпионов
Газета.Ru
вчера в 17:07

Аякс — Бавария
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
13′
Роберт Левандовски
28′
Джошуа Киммих
37′
Рафинья
Маттейс Де Лигт
40′
Душан Тадич
61′
62′
Серж Гнабри
Тьяго Алькантара
Дэйли Блинд
63′
Максимилиан Вебер
67′
71′
Франк Рибери
Кингсли Коман
75′
Томас Мюллер
Донни Ван де Бек
Каспер Дольберг
78′
Душан Тадич
82′
87′
Роберт Левандовски
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
89′
89′
Леон Горетцка
Ренату Саншеш
90′
Кингсли Коман
Никлас Зюле
90′+5′
Николас Тальяфико
90′+5′
Мюнхенская "Бавария" упустила победу над амстердамским "Аяксом" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в столице Нидерландов, завершилась со счетом 3:3. В составе гостей дубль оформил Роберт Левандовски, также отличился Кингсли Коман.
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