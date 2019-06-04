Автодорогу Джубга-Сочи не построят к 2024 годуАиФ Краснодар 09:59

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.

с чего всё началось

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Автодорогу Джубга-Сочи не построят к 2024 году

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