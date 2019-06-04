Экономика
Автодорогу Джубга-Сочи не построят к 2024 годуАиФ Краснодар 09:59
Цена строительства четырехполосной трассы длиной 119 километров составляет 1,6 триллиона рублей Трасса Джубга-Сочи не будет построена к 2024 году, сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на "Ведомости".
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с чего всё началось
Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.Ведомостивчера в 18:11
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Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Футбол
Сергей Семак стал сопредседателем предвыборного штаба Беглова
Сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова стал тренер "Зенита" Сергей Семак.
Обновлено в 13:36
Политика
Профессор из США рассказал, откуда может начаться война с РФ
Почётный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд заявил, что с началом кризиса на Украине в 2014 году мир вошёл в эпоху новой холодной войны.
Обновлено в 13:52
Хоккей
Канадский хоккеист Линг рассказал о работе с судьями в «Амуре»
Бывший игрок хабаровского «Амура» Дэвид Линг рассказал о некоторых нюансах работы с судьями в клубе.
Обновлено в 15:48
Кино
«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb
Обновлено в 16:50
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Футбол
Игнашевич стал тренером «Торпедо»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Авто
АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Общество
Москвичи смогут получить результаты анализов по электронной почте
Сервис по предоставлению результатов анализов, сданных в городских поликлиниках, появился в Москве, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала
Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Политика
Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО
Генеральный секретарь отметил, что НАТО сохраняет двери открытыми для Украины Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственным путем движения к будущему членству для Украины является проведение реформ, позволяющих приблизиться к стандартам альянса, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:42
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Нюша объяснила слова Крида об их расставании «внутренними комплексами»
Мингалимова напомнила, что во многих интервью музыкант упомянул, что пара рассталась из-за разного материального статуса, а также из-за того, что якобы семья Нюши не одобряла их отношения.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Полиция начала проверку после проникновения в РКК «Энергия»
Полиция начала проверку после заявления РКК "Энергия" о хищении имущества.
Обновлено в 14:58
Общество
Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару
Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Авто
Завтра начнутся официальные продажи Haval F7
Обновлено в 06:55
Космос
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуроры «фактически» «пресекали нарушения прав граждан при начислении и взимании платы» за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»
Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено в 12:10
Религия
В РПЦ заявили о неготовности верующих принять папу Римского в России
Визит папы Римского Франциска в Россию пока не стоит в повестке, многие представители православных верующих и духовенства еще не готовы принять его, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 13:40
Здоровье
Андрей Важенин расскажет об онкологической ситуации на Южном Урале
Андрей Важенин расскажет об актуальной ситуациии с онкологическими заболеваниями, региональных особенностях и том, что нужно знать каждому южноуральцу о профилактике и борьбе с раком.
Обновлено в 02:00
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59
Происшествия
Четыре человека ранены при взрыве гранаты на Кубани
Обновлено в 14:57