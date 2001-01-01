Экономика
«Автодор» разместил облигации на 2,2 млрд рублей
«Автодор» разместил облигации на 2,2 млрд рублейFinam.Ruвчера в 09:23
Государственная компания "Автодор" разместила облигации на 2 млрд. 240,800 млн. рублей, сообщила организация. Эмитент реализовал по закрытой подписке 2 240 800 облигаций серии 001Р-08 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Finam.Ruвчера в 09:23
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Россельхозбанк разместил бессрочные субординированные облигации, номинированные в иностранной валюте
SakhaLife.ruвчера в 00:15
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили израильский удар по Дамаску
Обновлено в 15:58
Здоровье
Минздрав предложил вывести табак из легального оборота после 2050 года
Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможный поэтапный вывод табачной продукции из оборота.
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Ульяновске нашли четыре тела с огнестрельными ранениями
Следователи уточняют, что тела с огнестрельными ранениями нашли 25 декабря в квартире дома в Заволжском районе города Ульяновска.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
США размещают стратегическое высокоточное оружие у границ России
Главнокомандующий российского ВМФ Владимир Королев заявил, что США наращивают неядерные системы высокоточного оружия в морских акваториях, которые находятся рядом с Россией.
Обновлено в 18:36
Происшествия
В Москве погиб подросток, которого затянуло в снегоуборщик
На северо-западе Москвы погиб подросток, которого затянуло под снегоуборочный трактор.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани
Обновлено в 17:37
Происшествия
ИГ взяло ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи
Ответственность за нападение смертников на МИД Ливии взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ), сообщает SITE Intelligence Group.
Обновлено в 19:41
Общество
Пришелся по душе: Никулину продлили срок психиатрического обследования
По словам защитника, обследование было продлено на 15 дней по просьбе госпиталя, где содержится Евгений Никулин.
Обновлено в 16:01
Политика
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Экономика
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2019 году
Закон подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по стране на 117 рублей с первого января наступающего года.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В США скончался еще один ребенок-мигрант из Гватемалы
В Соединенных Штатах умер еще один ребенок из Гватемалы, задержанный американскими пограничниками при попытке нелегально проникнуть в США, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 18:56
Политика
Володин предложил обсудить актуальность Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность работы закрепленных в действующей Конституции норм.
Обновлено в 15:50
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Общество
В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО
В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.
Обновлено в 16:31
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Путешествия
АТОР назвала самые популярные выездные направления в 2018 году
Самыми популярными выездными туристическими направлениями у россиян в 2018 году стали Турция, Таиланд и Германия.
Обновлено в 10:32
Политика
Военные предприятия Украины попали в список санкций России
Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В дагестанском Буйнакске обрушился мост
В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Авто
Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года
Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Общество
Предпенсионерам дали право на обязательную долю в наследстве
Отмечалось, что документ позволит распространить право на обязательную долю в наследстве не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста, которые получат «дополнительные гарантии защиты имущественных прав».
Обновлено в 13:51
Политика
В бундестаге прокомментировали проект «Северный поток – 2»
В бундестаге считают, что «Северный поток – 2» не вызовет зависимость Европы от России, а приведет к взаимозависимости обеих сторон.
Обновлено в 15:13
Политика
Силуанов рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко
Переговоры длились около четырех часов Россия и Белоруссия договорились создать рабочую группу, которая займется подготовкой предложений по интеграции и решением спорных вопросов.
Обновлено в 14:30
Общество
Екатерина Андреева заявила об «опасном уровне агрессии» на телевидении
Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что в свободное от работы время не смотрит телевизор из-за высокого уровня агрессии на экране.
Обновлено в 17:36
Здоровье
Минздрав намерен принять меры по сокращению потребления сахара и соли
Минздрав России намерен разработать документы, направленные на сокращение потребления россиянами сахара и соли, следует из ответа замглавы министерства Олега Салагая на обращение члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева (ЛДПР).
Обновлено в 19:08
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
WP сообщило о возможной причине крушения Boeing 737 Max в Индонезии
Специалисты, устанавливающие причины крушения Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море, пришли к выводу, что катастрофа могла произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.
Обновлено в 18:57
Политика
Лукашенко и Путин договорились еще раз встретиться до Нового года
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести до Нового года еще одну встречу, чтобы принять решения, которые «не терпят отлагательств», сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Как алкоголь довел Игоря Чуяна до уголовного дела
Как алкоголь довел Игоря Чуяна до уголовного дела Игоря Чуяна, считавшегося когда-то бессменным руководителем Росалкогольрегулирования (РАР), объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 17:53
Происшествия
16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти
В Тольятти вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова найдена мертвой.
Обновлено в 05:35