Транспорт

Проезд по платным дорогам подорожаетKaluga-poisk.ru 01:21

Автодор сообщает о сезонном изменении тарифов за проезд по платным участкам дороги. На трассе М-3 "Украина" 124-194 км повышение тарифа произойдёт с 15 апреля. Для легковых машин ночью тариф поднимется на 5-10 рублей в зависимости от платного участка.
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