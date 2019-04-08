Транспорт
Проезд по платным дорогам подорожаетKaluga-poisk.ru 01:21
Автодор сообщает о сезонном изменении тарифов за проезд по платным участкам дороги. На трассе М-3 "Украина" 124-194 км повышение тарифа произойдёт с 15 апреля. Для легковых машин ночью тариф поднимется на 5-10 рублей в зависимости от платного участка.
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Проезд по платным участкам трасс «Дон» и «Москва-Петербург» подорожает с 15 апреля
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Сезонные тарифы введут на платных участках дорог М4, М3 и М11 с 15 апреля по 13 октября
Агентство Москвавчера в 05:42
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