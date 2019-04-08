Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11Коммерсантъ 06:50
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора». По данным Росстата, инфляция в России по итогам прошлого года достигла 4,3%.
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Футбол
«Реал» постарается подписать Эдена Азара
«Реал» продолжает следить за полузащитником «Челси» Эденом Азаром. Мадридский клуб намерен подписать футболиста.
Обновлено в 05:57
Авто
В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000
Житель Майами решил произвести переделку модели Lada-1200, которую мы знаем как ВАЗ-2102.
Обновлено вчера в 03:44
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Общество
Эксперты рассказали о правильной технике глажки рубашек
Сотрудники химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая обслуживала принца Чарльза в течение 34 лет, раскрыли секреты правильной глажки рубашек.
Обновлено в 04:21
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Игры
Tencent запустила игровой магазин на Западе
Tencent запустила игровой магазин WeGame X, в котором китайские разработчики смогут продавать свои игры западным пользователям.
Обновлено в 03:57
Общество
Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Монреале
В канадском городе Монреаль несколько тысяч человек вышли на протестный марш против законопроекта, который запрещает госслужащим носить религиозную одежду на работе.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Общество
Власти 1 мая запустят мониторинг качества питания в школах
Власти 1 мая запускают по всей стране мониторинг качества питания в образовательных учреждениях.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Спорт
Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры
Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Ставропольском крае загорелось нефтехранилище
Нефть в открытом нефтехранилище загорелась в Нефтекумском городском округе Ставропольского края 8 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:10
Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года
Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Общество
Середина апреля в Москве выдастся снежной
В середине апреля в столичном регионе похолодает до отрицательных значений и пройдет снег.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее
Начиная со сборки 1809 (обновление от октября 2018-го, которое начинает широкомасштабно устанавливаться на компьютеры по всему миру только сейчас), система больше не будет настаивать на использовании функции "безопасное извлечение" перед отключением флешки или внешнего диска.
Обновлено в 02:27
Технологии
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Политика
В Верховной раде создали объединение «За Зеленского»
Депутатское объединение «За Зеленского» создано в Верховной раде, заявил 8 апреля внефракционный депутат украинского парламента Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов.
Обновлено в 05:59
Общество
ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Футбол
Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории
Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Общество
Эксперимент по вводу курортного сбора в Крыму отложен до 2021 года
В Крыму планировали начать взимать курортный сбор с 1 мая 2019 года. Сумма сбора должна была составлять 10 рублей в сутки с человека.
Обновлено в 05:09
Авто
Jeep показал новые версии Gladiator для «Пасхального сафари»
Компания Jeep представила концерты для пасхального джип-сафари в штате Юта. Уникальные версии выполнили на основе нового пикапа Gladiator.
Обновлено в 05:23
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Виталий Гогунский развелся с женой
Известный российский актер, звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой, фотомоделью Ириной Маирко.
Обновлено в 03:05
Общество
Кусто оценил шансы косаток из «китовой тюрьмы» вернуться на волю
Океанолог Жан-Мишель Кусто считает, что у косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье есть шансы вернуться в дикую природу.
Обновлено 06 апреля в 10:58
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали в столице
Обновлено вчера в 11:15