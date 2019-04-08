Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогамРБК 06:44
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
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