Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогамРБК 06:44

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
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«Автодор» увеличил стоимость проезда по платным трассам

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ТАСС08:00

Проезд по платным участкам трасс «Дон» и «Москва-Петербург» подорожает с 15 апреля

Интерфакс07:05

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

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РИА Новости06:11

«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11

Коммерсантъ06:50

Сезонные тарифы введут на платных участках дорог М4, М3 и М11 с 15 апреля по 13 октября

Агентство Москва05:42
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