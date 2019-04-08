Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогамРБК 06:44

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
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«Автодор» увеличил стоимость проезда по платным трассам

Известия08:19

Тарифы на платных участках трех федеральных трасс проиндексируют с 15 апреля

ТАСС08:00

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

РБК06:44

«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11

Коммерсантъ06:50

«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам на уровень инфляции

РИА Новости06:11

Проезд по платным участкам трасс «Дон» и «Москва-Петербург» подорожает с 15 апреля

Интерфакс07:05

Сезонные тарифы введут на платных участках дорог М4, М3 и М11 с 15 апреля по 13 октября

Агентство Москва05:42
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Политика

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено в 20:08
Происшествия

В Уфе самолет вынужденно сел из-за приступа эпилепсии у пассажирки

Самолёт, летевший из Москвы в Новосибирск, вынужденно сел в Уфе из-за плохого самочувствия пассажирки, у которой предположительно случился эпилептический приступ, сообщили в уфимском аэропорту.
Обновлено в 23:34
Армия и оружие

В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35

Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено в 22:59
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Политика

В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Технологии

Энтузиасты сумели обмануть Макдоналдс

В Интернете опубликован видеоролик, в котором двое парней при помощи определенных действий получили одиннадцать гамбургеров бесплатно в «Макдоналдсе».
Обновлено в 12:45
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Во Владивостоке автомобиль сбил двух женщин на остановке

Обновлено в 21:16
Наука

Продолжительность и качество сна могут быть обусловлены генами

Исследование, инициированное Эксетерским университетом, и проведенное международной командой ученых, представило данные о существующей связи между генетическим кодом человека и его ночным отдыхом - качеством и продолжительностью сна.
Обновлено 06 апреля в 07:00
Авто

Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.
Обновлено в 11:08
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено в 10:28
Экономика

Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей

Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину

Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено в 22:59
Общество

Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину

Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.
Обновлено в 15:52
Энергетика

Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам

Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:04
Армия и оружие

Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане

По меньшей мере четверо американских военных погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства неподалеку от базы ВВС в афганском городе Баграм.
Обновлено в 15:25
Общество

Родители отравившихся в московских школах детей подали новый иск

Первый коллективный иск по поводу массового отравления детей в школах и детсадах Москвы был подан 28 февраля, ответчиком по нему также выступал поставщик продуктов комбинату «Конкорд» Евгения Пригожина, а истцами являлись 16 человек.
Обновлено в 21:45
Политика

Путин поговорит с лидерами стран Скандинавии

Владимир Путин встретится с лидерами стран Скандинавии на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в Кремле 8 апреля.
Обновлено в 22:18
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Общество

Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ

Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено в 18:25
Транспорт

Военная полиция сможет фиксировать нарушения ПДД гражданскими

В России разработается новый закон, по которому служащие Военной автоинспекции (ВАИ) могут фиксировать нарушения правил дорожного движения гражданскими водителями.
Обновлено вчера в 19:20
Общество

Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Число браков в России опустилось до минимума с начала века

Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Экономика

Премьер-министр Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящий момент «зажата долгом».
Обновлено в 19:26
Экономика

«ТехЦветмет» готова инвестировать в месторождения никеля в Венесуэле - министр

Российская компания "ТехЦветмет", реализующая проекты на Кубе и в Гватемале, готова инвестировать в месторождение Loma de Niquel в Венесуэле, сообщил в Twitter министр развития экологической горнорудной промышленности Венесуэлы Виктор Кано.
Обновлено в 22:39
Футбол

Футбольный арбитр сделал предложение коллеге во время матча

Боковой арбитр четвертой футбольной лиги Румынии Мариуш Матица сделал предложение ассистентке арбитра Гьоргие Думе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 23:31
Технологии

В Перу запускают систему блокировки мобильных телефонов в случае их кражи

Перу сделало серьезный шаг в борьбе с кражей смартфонов, введя регистрацию мобильных устройств по номеру IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), следует из сообщения министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 22:25
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено в 23:25
Армия и оружие

Источник в Минобороны рассказал, куда отправятся первые Су-57

Обновлено в 20:09
Экономика

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
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