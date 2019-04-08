Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогамРБК 06:44
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
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Политика
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено в 20:08
Происшествия
В Уфе самолет вынужденно сел из-за приступа эпилепсии у пассажирки
Самолёт, летевший из Москвы в Новосибирск, вынужденно сел в Уфе из-за плохого самочувствия пассажирки, у которой предположительно случился эпилептический приступ, сообщили в уфимском аэропорту.
Обновлено в 23:34
Армия и оружие
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35
Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено в 22:59
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Политика
В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля
Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Технологии
Энтузиасты сумели обмануть Макдоналдс
В Интернете опубликован видеоролик, в котором двое парней при помощи определенных действий получили одиннадцать гамбургеров бесплатно в «Макдоналдсе».
Обновлено в 12:45
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Во Владивостоке автомобиль сбил двух женщин на остановке
Обновлено в 21:16
Наука
Продолжительность и качество сна могут быть обусловлены генами
Исследование, инициированное Эксетерским университетом, и проведенное международной командой ученых, представило данные о существующей связи между генетическим кодом человека и его ночным отдыхом - качеством и продолжительностью сна.
Обновлено 06 апреля в 07:00
Авто
Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.
Обновлено в 11:08
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено в 10:28
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено в 22:59
Общество
Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину
Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.
Обновлено в 15:52
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:04
Армия и оружие
Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане
По меньшей мере четверо американских военных погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства неподалеку от базы ВВС в афганском городе Баграм.
Обновлено в 15:25
Общество
Родители отравившихся в московских школах детей подали новый иск
Первый коллективный иск по поводу массового отравления детей в школах и детсадах Москвы был подан 28 февраля, ответчиком по нему также выступал поставщик продуктов комбинату «Конкорд» Евгения Пригожина, а истцами являлись 16 человек.
Обновлено в 21:45
Политика
Путин поговорит с лидерами стран Скандинавии
Владимир Путин встретится с лидерами стран Скандинавии на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в Кремле 8 апреля.
Обновлено в 22:18
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Общество
Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ
Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено в 18:25
Транспорт
Военная полиция сможет фиксировать нарушения ПДД гражданскими
В России разработается новый закон, по которому служащие Военной автоинспекции (ВАИ) могут фиксировать нарушения правил дорожного движения гражданскими водителями.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Экономика
Премьер-министр Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящий момент «зажата долгом».
Обновлено в 19:26
Экономика
«ТехЦветмет» готова инвестировать в месторождения никеля в Венесуэле - министр
Российская компания "ТехЦветмет", реализующая проекты на Кубе и в Гватемале, готова инвестировать в месторождение Loma de Niquel в Венесуэле, сообщил в Twitter министр развития экологической горнорудной промышленности Венесуэлы Виктор Кано.
Обновлено в 22:39
Футбол
Футбольный арбитр сделал предложение коллеге во время матча
Боковой арбитр четвертой футбольной лиги Румынии Мариуш Матица сделал предложение ассистентке арбитра Гьоргие Думе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 23:31
Технологии
В Перу запускают систему блокировки мобильных телефонов в случае их кражи
Перу сделало серьезный шаг в борьбе с кражей смартфонов, введя регистрацию мобильных устройств по номеру IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), следует из сообщения министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 22:25
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено в 23:25
Экономика
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02