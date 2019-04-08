Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогамРБК 06:44

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
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«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

РБК06:44

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ТАСС08:00

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Коммерсантъ06:50

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РИА Новости06:11

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Интерфакс07:05

Сезонные тарифы введут на платных участках дорог М4, М3 и М11 с 15 апреля по 13 октября

Агентство Москва05:42
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
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