Происшествия
Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на УкраинеГазета.Ru 09:19
В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса, пассажиры которых направлялись на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на полицию.
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На Украине забросали камнями автобусы с людьми, ехавшими праздновать День Победы
Московский Комсомолец04:59
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