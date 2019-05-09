Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на УкраинеГазета.Ru 09:19

В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса, пассажиры которых направлялись на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на полицию.

Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине

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