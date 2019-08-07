В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии. К сожалению, есть жертвы. Все необходимые службы края будут задействованы для оказания помощи людям.

По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.

Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы

Политика Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Экономика Япония одобрила первую после ограничений поставку материалов в Южную Корею Правительство Японии впервые после введение экспортных ограничений в отношении Южной Кореи одобрило поставку туда ряда высокотехнологических материалов, заявил в ходе пресс-конференции в четверг глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика.

Авто В бельгийский музей Abarth Works Museum завезли ВАЗ-2103 с АКПП ВАЗ-2103, оснащенный трехступенчатой автоматической трансмиссией от General Motors, недавно появился в бельгийском музее Abarth Works Museum.

Финансы Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.

Политика В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2» Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.

Экономика «Делимобиль» подвезет инвесторов Каршеринговый сервис нанял банк для поиска миноритарного партнера По данным "Ъ", сервис "Делимобиль" намерен привлечь инвестиции в размере не менее $60 млн при оценке компании в $300 млн.

Происшествия Задержанные в Кракове россияне обвиняются в преступной деятельности Деятельность в составе организованной преступной группы инкриминируется гражданам России, задержанным в Кракове.

Гаджеты Samsung представил новый флагманский смартфон Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.

Футбол «Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».

Происшествия В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.

Политика Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО о Крыме Сенатор Алексей Пушков в социальной сети Twitter ответил на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крымского полуострова в состав России.

Политика Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.

Футбол «Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".

Здоровье В больницах Дамаска проводят уникальные операции, несмотря на санкции Уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени проводят в больнице "Аль-Асада" в Дамаске, несмотря на нехватку оборудования и медикаментов из-за санкций, рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.

Гаджеты Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10 Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.

Кино Художник Marvel показал Киану Ривза в образе короля Атлантиды Голливудский актер Киану Ривз превратился в морского владыку. Художник Marvel показал, как бы выглядел артист в роли короля Атлантиды.

Кино Создатели «Игры престолов» ушли c HBO ради Netflix, пишут СМИ Издание добавило, что создатели "Игры престолов" также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix пришли к окончательному решению.