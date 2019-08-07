Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвыГазета.Ru 16:36
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При падении экскурсионного автобуса в обрыв под Новороссийском погибли 2 ребенка
Кубанские новости16:53
Под Новороссийском экскурсионный автобус сорвался в обрыв после ДТП: есть погибшие
Наша газета (Новороссийск)16:53
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
София Ротару отмечает день рождения в Крыму
Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке
Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
Обновлено в 13:38
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Происшествия
Суд удовлетворил прошение об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова об условно-досрочном освобождении (УДО) своего подзащитного по "делу реставраторов".
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
Обновлено в 15:30
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе
На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
Обновлено в 05:29
Футбол
«Эвертон» арендовал у «Монако» Сидибе
Обновлено в 16:46
Авто
BMW озвучила дату начала продаж кроссоверов X3 M и X4 M в России
Российское представительство бренда объявило точную дату запуска на отечественный рынок «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и X4 M. По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте BMW Russia, кроссоверы X3 и X4 в модификации M станут доступны у российских дилеров уже с 7 сентября.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Самую любимую диету знаменитостей признали опасной для здоровья
Оказывается, она отнюдь не так безопасна для здоровья, как принято считать. Кето-диета – новый тренд в мире звездного питания.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала свадебное фото
Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.
Обновлено в 09:53
Политика
ЦИК окончательно отказала Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму
Центризбирком не удовлетворил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский анонсировал «стремительный рост» экономики Украины
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд реформ на Украине и заявил, что ожидает роста украинской экономики на уровне 5-7% в ближайшие годы.
Обновлено в 16:30
Наука
Изобретен первый персональный звуковой проектор
Ученые разработали первый в мире звуковой проектор, который способен отследить перемещение конкретного человека и создавать рядом с ним звуковую сферу для передачи индивидуальных аудиосообщений.
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
Bell готовится адаптировать гражданские конвертопланы под военные нужды
БПЛА V-247 Vigilant Гражданские технологии - военным Генеральный директор компани Митч Снайдер отметил, что вооруженным силам, вероятно, понадобится модернизированный Nexus с большей "дальностью полета и большей полезной нагрузкой", но "когда у вас будет очень тихий самолет или конвертоплан, всегда будет возможность сделать из него военную версию".
Обновлено в 17:03