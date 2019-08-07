Происшествия

Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвыГазета.Ru 16:36

Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском.
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При падении экскурсионного автобуса в обрыв под Новороссийском погибли 2 ребенка

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МВД назвало предварительную причину аварии автобуса под Новороссийском

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Под Новороссийском экскурсионный автобус сорвался в обрыв после ДТП: есть погибшие

Наша газета (Новороссийск)16:53

Под Новороссийском с обрыва упал экскурсионный автобус

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В ДТП под Новороссийском пострадали более тридцати человек, есть жертвы

РИА Новости16:49

Видео с места аварии под Новороссийском, где автобус упал с обрыва

РЕН ТВ16:30

Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском

ТАСС17:00
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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
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В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
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Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств.
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Происшествия

Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева

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Девять НКО в области культуры получат 540 тысяч на свои проекты

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В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение

Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
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Происшествия

Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке

Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
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«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
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Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
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Минобороны РФ показало кадры отражения атак боевиков в Идлибе

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Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
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Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронят 9 августа на Калитниковском кладбище

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Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
Обновлено в 15:30
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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«Эвертон» арендовал у «Монако» Сидибе

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Оказывается, она отнюдь не так безопасна для здоровья, как принято считать. Кето-диета – новый тренд в мире звездного питания.
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Светлана Лобода опубликовала свадебное фото

Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.
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ЦИК окончательно отказала Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

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Зеленский анонсировал «стремительный рост» экономики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд реформ на Украине и заявил, что ожидает роста украинской экономики на уровне 5-7% в ближайшие годы.
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Ученые разработали первый в мире звуковой проектор, который способен отследить перемещение конкретного человека и создавать рядом с ним звуковую сферу для передачи индивидуальных аудиосообщений.
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БПЛА V-247 Vigilant Гражданские технологии - военным Генеральный директор компани Митч Снайдер отметил, что вооруженным силам, вероятно, понадобится модернизированный Nexus с большей "дальностью полета и большей полезной нагрузкой", но "когда у вас будет очень тихий самолет или конвертоплан, всегда будет возможность сделать из него военную версию".
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