По словам собеседника агентства, в автобусе находились граждане России. «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, приводит другие сведения, согласно которым пострадавшие являются гражданами Китая. По данным источника ТАСС, в автобусе было 32 человека.

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