Происшествия
Автобус с туристами врезался в столб в МосквеLenta.ru 03:33
По словам собеседника агентства, в автобусе находились граждане России. «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, приводит другие сведения, согласно которым пострадавшие являются гражданами Китая. По данным источника ТАСС, в автобусе было 32 человека.
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В Москве автобус с туристами врезался в столб, 14 человек пострадали
Национальная служба новостей03:49
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Режиссер «Тора 4» провел переговоры с Райаном Гослингом
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