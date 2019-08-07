Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генконсульство России в Анталье. В результате пострадали шестеро россиян.

Автобус с туристами попал в ДТП в Турции: шестеро россиян пострадали

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